В правительстве рассказали, когда заработают электронные повестки

— Заработает быстро, я думаю. Как заявили [в Минцифры ранее], к осеннему призыву, мы и планировали пилотировать, — цитирует ТАСС ответ министра на вопрос журналистов.

Осенний призыв на срочную службу в России обычно начинается с 1 октября, в прошлом году его перенесли на месяц из-за начала частичной мобилизации. Весенний призыв в этом году стартовал в срок — с 1 апреля. Сразу после того, как закон о едином реестре подписал Путин, стала появляться информация, что россияне уже получают электронные повестки, однако они оказались фейковыми. В Минцифры тогда заявили, что пока электронные повестки использоваться не будут — способы рассылки повесток для воинского учета должно установить правительство отдельным актом, которого пока нет.