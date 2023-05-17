В правительстве рассказали, когда заработают электронные повестки

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что единый реестр военнообязанных заработает уже к осеннему призыву 2023 года. Речь идет о реализации закона об электронных повестках и едином реестре военнообязанных, который Владимир Путин подписал в апреле.
— Заработает быстро, я думаю. Как заявили [в Минцифры ранее], к осеннему призыву, мы и планировали пилотировать, — цитирует ТАСС ответ министра на вопрос журналистов.
Осенний призыв на срочную службу в России обычно начинается с 1 октября, в прошлом году его перенесли на месяц из-за начала частичной мобилизации. Весенний призыв в этом году стартовал в срок — с 1 апреля. Сразу после того, как закон о едином реестре подписал Путин, стала появляться информация, что россияне уже получают электронные повестки, однако они оказались фейковыми. В Минцифры тогда заявили, что пока электронные повестки использоваться не будут — способы рассылки повесток для воинского учета должно установить правительство отдельным актом, которого пока нет.
В мае президент также подписал указ о призыве граждан на военные сборы. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что при призыве на военные сборы врученными будут считаться только бумажные повестки.
Когда же новый закон заработает в полную силу, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». На тех, кто такую повестку игнорирует, планируется влиять запретами — например, им не дадут кредит, не выпустят за границу и не позволят получить водительские права. Предусмотрены и другие ограничения.