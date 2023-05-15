Мэр Новосибирска предложил открыть генконсульство Китая и позвал китайцев на День города

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе встречи с генеральным консулом КНДР Цуй Шаочунем в Екатеринбурге предложил открыть в городе дипломатическое представительство высшего уровня, также он пригласил всю делегацию на День Новосибирска.
— Я пригласил китайскую делегацию на празднование юбилея города. Также предложил рассмотреть возможность открытия в Новосибирске Генерального консульства КНР. Представители китайской стороны в свою очередь предложили организовать фотовыставку и кинофестиваль в нашем городе, посвященные современному Китаю, — сообщается в телеграм-канале Локтя.
По словам градоначальника, китайская сторона заявила, что Сычуаньский университет готов обучать новосибирских студентов.
Ранее стало известно, что консульство Германии прекращает прием заявок на визу в Новосибирске с июня.