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Мэр Новосибирска предложил открыть генконсульство Китая и позвал китайцев на День города

Китайцы же готовы организовать обучение студентов из Новосибирска

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Анатолий Локоть на встрече с делегацией из КНДР в Екатеринбурге

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе встречи с генеральным консулом КНДР Цуй Шаочунем в Екатеринбурге предложил открыть в городе дипломатическое представительство высшего уровня, также он пригласил всю делегацию на День Новосибирска.

— Я пригласил китайскую делегацию на празднование юбилея города. Также предложил рассмотреть возможность открытия в Новосибирске Генерального консульства КНР. Представители китайской стороны в свою очередь предложили организовать фотовыставку и кинофестиваль в нашем городе, посвященные современному Китаю, — сообщается в телеграм-канале Локтя.

По словам градоначальника, китайская сторона заявила, что Сычуаньский университет готов обучать новосибирских студентов.

Ранее стало известно, что консульство Германии прекращает прием заявок на визу в Новосибирске с июня.

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