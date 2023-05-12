Военные отказались участвовать в спецоперации, их отправили в колонию-поселение: новости СВО за 11 мая

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев,
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На Камчатке осудили двух военных за отказ участвовать в боевых действиях
35-й гарнизонный военный суд вынес приговоры двум военнослужащим из Камчатки, которые отказались принимать участие в спецоперации. Как сообщается на сайте суда, оба мужчины отказались участвовать в боевых действиях в январе 2023 года, «осознавая объявленную в Российской Федерации мобилизацию».
Обоим обвиняемым суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
— Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Тихоокеанском флотском военном суде, — говорится на сайте суда.
Беспилотники атаковали военкомат и нефтебазу в Брянской области
Беспилотник атаковал военкомат в городе Стародуб Брянской области, который находится в
Позже Богомаз также сообщил, что беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области.
— Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть». Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов, — отчитался брянский губернатор.
В Евросоюзе рассказали, сколько денег потратили на военную помощь Украине
Страны и организации Евросоюза оказали Украине суммарную помощь в размере 16 миллиардов евро. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности.
— Первый транш составлял 500 миллионов евро. Сегодня мы приближаемся к шести тысячам миллионов евро. Вместе страны и организации ЕС предоставили помощи на 16 миллиардов евро, и это не конец, — цитирует Борреля РИА Новости.
Глава европейской дипломатии добавил, что если Запад перестанет оказывать военную помощь Украине, та просто перестанет существовать, а «российские войска окажутся у польской границы, наша безопасность уменьшится».
При этом ранее Боррель заявлял, что верный способ остановить украинский конфликт — это прекратить военную поддержку Киева. Также он говорил, что Евросоюз предпочел бы тратить бюджетные средства на своих граждан, но у стран ЕС «нет выбора».
Следственный комитет готовится объявить в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест президента РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на пленарной сессии Следственного комитета России, заявил, что следствие скоро объявит в розыск председателя и трех судей МУС, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
— СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело на председателя и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения. Мы скоро-скоро объявим в розыск, — цитирует Бастрыкина ТАСС.
Также Бастрыкин презентовал на пленарной сессии «Белую книгу преступлений украинского режима. Доказательства следствия» под своей редакцией. Как уточняет СК РФ, «издание содержит подлинные свидетельства участников событий и фотодокументы, фиксирующие доказательства военных преступлений, совершенных украинским режимом».
— В книге представлены промежуточные результаты уголовно-процессуальной и гуманитарной деятельности следственных органов СК России, позволяющие в полной мере оценить масштабы трагедии Донбасса, — говорится в сообщении.
Актера Артура Смольянинова* включили в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил актера Артура Смольянинова* в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Вместе с российским актером в этот список попал бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
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Смольянинов* эмигрировал осенью 2022 года, после чего несколько раз открыто говорил о скором поражении России в СВО. В то же время суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ. В январе 2023 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова*, а Минюст включил актера в реестр иноагентов.
* Признан в России иностранным агентом.