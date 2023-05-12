Военные отказались участвовать в спецоперации, их отправили в колонию-поселение: новости СВО за 11 мая

— Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Тихоокеанском флотском военном суде, — говорится на сайте суда.

Беспилотники атаковали военкомат и нефтебазу в Брянской области

Беспилотник атаковал военкомат в городе Стародуб Брянской области, который находится в 30 км от границы с Украиной. Как сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз, в результате атаки никто не пострадал.

Позже Богомаз также сообщил, что беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области.

— Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть». Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов, — отчитался брянский губернатор.