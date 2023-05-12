«На органы порезали или в притон забрали». 22-летняя россиянка отправилась работать в стартап на Филиппинах и пропала

Вначале многие решили, что девушка просто отсыпается после перелета или отправилась в путешествие по местным достопримечательностям, но мать сразу отмела эти предположения: Юля приехала туда на заработки и не стала бы уходить в поход в первый же день.

Так выглядит скриншот ее последней переписки с мамой. До Манилы Юлия добиралась полтора дня.