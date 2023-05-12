«На органы порезали или в притон забрали». 22-летняя россиянка отправилась работать в стартап на Филиппинах и пропала

Москвичка Юлия Чумак приехала на Филиппины, чтобы устроиться на работу в IT-компанию.
Сейчас ее ищут больше 100 волонтеров и местная полиция. В российском посольстве матери Юлии прямо заявили, что ее могли сдать на органы или отправить в притон. MSK1.RU собрали всё, что известно о пропаже девушки на данный момент.
Прилетела к подруге-филиппинке
Сообщения о пропаже девушки появились в соцсетях 9 мая. Первый пост — просьба о помощи от Татьяны, мамы Юлии.
— Моя дочь, Чумак Юлия Андреевна, прилетела в Манилу на Филиппины 6 мая. Первые полдня она была на связи, а потом неожиданно пропала, — рассказала Татьяна. — Телефон недоступен, ни в мессенджерах, ни в соцсетях с того момента она не была онлайн.
Вначале многие решили, что девушка просто отсыпается после перелета или отправилась в путешествие по местным достопримечательностям, но мать сразу отмела эти предположения: Юля приехала туда на заработки и не стала бы уходить в поход в первый же день.
Так выглядит скриншот ее последней переписки с мамой. До Манилы Юлия добиралась полтора дня.
Юлия Чумак поехала на Филиппины работать: ее пригласил местный IT-стартап Metrocity AI.
При этом бронировать отель Юля не стала: она решила остановиться у подруги-филиппинки, но не сообщила родным адрес, телефон или хотя бы имя своей знакомой. Сейчас Татьяна пытается выяснить через общих друзей, что это за девушка и как ее найти.
Родственники обратились в российское консульство, на что им ответили, что пропавшую «или на органы порезали, или в притон забрали», но пообещали подключить местную полицию.
— Отдельно хочу отметить непрофессиональные действия консульского отдела. Их задача — оказывать помощь, а не высказывать необоснованные догадки, — написал в местном чате живущий на Филиппинах россиянин.
— Консул, конечно, поступил очень плохо. Близкие и так на нервах, а он еще их накручивает, это очень жестоко, — согласилась с ним другая участница чата.
— Манильская полиция от такого дела будет нос воротить не хуже консульства, — добавил житель филиппинской столицы.
IT-компания из пяти человек
Среди проживающих на Филиппинах россиян набралась группа волонтеров, которые занимаются поисками. Сейчас Юлию ищут более 100 человек.
В первую очередь они решили проверить компанию, с которой заключила договор Чумак, — здесь и возникли первые подозрения. Предположительно, MetroCity AI занимается IT-технологиями, а это соответствует образованию Юлии — в социальных сетях девушки указано, что она окончила МГТУ им.
При этом волонтеров насторожило то, что соцсети компании не выглядят «живыми». Так, в Instagram (деятельность запрещена в РФ) у MetroCity AI всего два подписчика, один из которых — якобы их сооснователь.
Сами посты выглядят тоже странно: их немного, и к деятельности компании они не имеют никакого отношения.
Сайт компании тоже не внушает доверия: там нет конкретики, фотографий, информации о какой-либо деятельности.
«Да, мы стартап, и мы ценим любую возможность для развития нашего бизнеса», — говорится в сообщении на сайте MetroCity AI.
Если перейти по одной из вкладок, можно увидеть список сотрудников: это молодые филиппинские люди.
Позднее в социальных сетях MetroCity AI появилось заявление о том, что работу Юлии они не предлагали.
— MetroCity AI уже координирует свои действия с филиппинской полицией по поводу ложных утверждений о предложении работы от нашего стартапа пропавшей русской девушке. В настоящее время проводится расследование, — говорится в сообщении.
Позднее поисковый отряд отправился по адресу, на который зарегистрирована компания, но никакого офиса там не было.
— Сейчас есть гипотезы, что оффер вообще был левый, липовый, — рассказал один из волонтеров.
Кроме того, поиск девушки продолжается в гостиницах, хостелах и больницах, но пока он не увенчался успехом.
Что говорят местные
На Филиппинах живет немало россиян: многие выбирают эту страну из-за ее природы и мягкого климата. При этом релоканты сошлись во мнении, что там нужно сохранять бдительность, особенно в столице.
— Надеюсь, девушка найдется, но, если честно, шансов мало. У меня есть коллеги-филлипинки — они такие ужасы рассказывали про свою страну! — написала в местном чате жительница Манилы.
— Это расплата за легкомыслие. Перед тем как ехать куда-то, можно собрать кучу информации и отзывы сотрудников, — добавил другой релокант.
Некоторые из россиян говорят, что, скорее всего, девушку могли похитить «работодатели».
— Вряд ли бы она только с самолета побежала куда-то в темные закоулки, где ее могут украсть. Скорее всего, это был кто-то, кому она доверяла, — предположила Анна в местном чате.
— Классическая схема: проводят фейковое интервью, приглашают работать или на очное интервью за счет компании, могут даже билеты купить, — рассказал другой участник чата. — Встречают с солидной табличкой в аэропорту, сажают в «служебный трансфер до офиса». Далее «отключают» физически или химически и везут «не в офис».
Находящийся в Маниле россиянин Сергей рассказал, как его пытались обворовать.
— За два дня пребывания в Маниле на меня дважды нападали, причем днем. Город, конечно, не самый безопасный, — поделился он. — Два подростка подошли и пытались руки выкрутить, при этом лезли в карманы. Второй раз сзади пытался один чувак сорвать цепочку.
MSK1.RU направил запросы в пресс-службу посольства России на Филиппинах и в компанию MetroCity AI, а также обратился за комментарием к матери Юлии Чумак.
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