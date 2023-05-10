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Путин разрешил российским самолетам летать в Грузию

Запрет действовал с июля 2019 года

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Полеты российских авиакомпаний в Грузию временно запретили с 8 июля 2019 года

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Президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Соответствующий указ опубликован 10 мая на официальном портале правовой информации.

Еще одним указом глава государства отменил визовый режим для граждан Грузии — с 15 мая они смогут посещать Россию без оформления виз на срок до 90 дней. Исключение составляют те, кто въезжает в РФ «в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в Российской Федерации, в том числе в целях получения образования».

Полеты российских авиакомпаний в Грузию временно запретили с 8 июля 2019 года. Запрет на прямое авиасообщение между двумя странами распространялся и на грузинские авиакомпании. Соответствующий указ президент подписал после антироссийских протестов в Тбилиси, начавшихся в результате визита делегации российских депутатов в Грузию. Протесты были вызваны тем, что во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отмечал, что запрет отменят, когда ситуация в Грузии нормализуется и исчезнут «любые угрозы для безопасности» граждан РФ.

Власти Грузии неоднократно заявляли, что готовы к восстановлению прямого авиасообщения между странами.

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