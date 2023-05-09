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Тема дня«Бессмертный полк» показали на стеле
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День Победы-2023 в Новосибирске

Начался парад Победы: первые фото из центра Новосибирска

Торжественное построение развернули на площади Ленина

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Парад, как передают наши корреспонденты, открыл выход курсантов НВВКУ

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В Новосибирске в 10 часов начался парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Первые фото уже прислал наш фотограф.

Видеотрансляцию с мероприятия вы <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/05/09/72288488/" class="_" target="_blank">можете посмотреть здесь</a>

Видеотрансляцию с мероприятия вы можете посмотреть здесь

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Начало празднований организовано на площади Ленина

Начало празднований организовано на площади Ленина

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НГС сегодня весь день будет рассказывать о том, что происходит в городе: подробности — в нашей онлайн-трансляции.

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