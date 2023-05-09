Начался парад Победы: первые фото из центра Новосибирска

В Новосибирске в 10 часов начался парад в честь
Первые фото уже прислал наш фотограф.
НГС сегодня весь день будет рассказывать о том, что происходит в городе: подробности — в нашей онлайн-трансляции.
Торжественное построение развернули на площади Ленина
В Новосибирске в 10 часов начался парад в честь
Первые фото уже прислал наш фотограф.
НГС сегодня весь день будет рассказывать о том, что происходит в городе: подробности — в нашей онлайн-трансляции.
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