Белгородская область подверглась обстрелу, НАТО повысило готовность ВВС: новости СВО за 8 мая

Обстрел Белгородской области

Город Шебекино попала под массированный обстрел. Об этом сообщил Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, обстрел был со стороны ВСУ.

— Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ, — написал Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

