freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 76.82
eur 84.91
Тема дняВ Новосибирске прошла акция «Свеча памяти»
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Белгородская область подверглась обстрелу, НАТО повысило готовность ВВС: новости СВО за 8 мая

Главные события за последние сутки

207

Здания сильно пострадали

Поделиться

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 мая.

Обстрел Белгородской области

Город Шебекино попала под массированный обстрел. Об этом сообщил Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, обстрел был со стороны ВСУ.

— Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ, — написал Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Поделиться

Поделиться

После этого еще один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом. В резултате обстрелов пострадали пять человек, сообщил глава области.

Поделиться

— Пострадали 5 мирных жителей, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ. У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь, отправлены домой на амбулаторное лечение, — написал Вячеслав Гладков.

Нато повысило готовность ВВС у Черного моря

Североатлантический альянс повысил готовность своих воздушных сил в районе Чёрного моря из-за действий российской авиации. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Самолёты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолёта рядом с польским военным самолётом Frontex над Чёрным морем близ побережья Румынии в пятницу, — передаёт агентство со ссылкой на свой источник в НАТО.

Суд Александра Пермякова по обвинению в подрыве автомобиля Прилепина

Александра Пермякова арестовали на два месяца.

— С учетом позиции прокуратуры Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: bbbreaking / T.me

Евросоюз впервые может ввести санкции против китайских компаний за поставки в РФ

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Еврокомиссия впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции против ряда китайских компаний поставляющих России чипы и полупроводники, которые якобы используется в военных целях. Об этом со ссылкой на внутренний документ сообщает Financial Times.

— Учитывая ключевую роль электронных элементов для использования военно-промышленным комплексом России <...>, также уместно включить некоторые компании [в санкционный список] в третьих странах <...>, которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России, — говорится в проекте документа, подготовленном Еврокомиссией.

По теме

РоссияУкраинаОбстрелСанкцииНАТОЗахар Прилепин
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter