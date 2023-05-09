Путин уже на трибуне: в Москве начался главный парад Победы

На площадь под звуки «Священной войны» военнослужащие почетного караула вносят флаг России и Знамя Победы.
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Все замерли — бьют кремлевские куранты.
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Парад начался
Все готовы! Торжественное шествие началось.
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Тем временем президент России и главы иностранных государств уже на трибунах, приветствуют ветеранов.
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Командующий парадом Олег Салюков объезжает парадные расчеты и слушает доклады о готовности.
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Владимир Путин вместе с делегацией из лидеров иностранных государств уже выдвинулся к трибунам.
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев тоже прибыл на Красную площадь, здесь же — премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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А у нас стартовала видеотрансляция парада, подключайтесь! Ждать осталось совсем немного.
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В этом году в соцсетях и мессенджерах распространяли информацию о специальной выплате ко Дню Победы всем пенсионерам. Мы изучили документы, чтобы разобраться, будут ли действительно дополнительные выплаты к празднику и кто их получит. Если говорить коротко: выплаты будут, но далеко не всем пенсионерам. Подробнее об этом мы рассказали в отдельном материале.
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Президент России Владимир Путин лично встречает лидеров иностранных государств в Кремле.
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Десять минут до начала шествия!
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На Красной площади уже всё готово к началу парада.
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До начала парада остались считаные минуты, но вы ещё можете успеть пройти «Диктант Победы», который придумали специально к 9 Мая. Мы заглянули в его задания и поняли, что не так уж много знаем об этой знаменательной дате. Готовы проверить свои знания?
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Тем временем лидеры иностранных государств уже прибыли на Красную площадь.
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Шествия «Бессмертного полка» не будет
Кстати, традиционного организованного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет. Его заменили сразу несколькими форматами, в том числе полк пройдет в онлайн-режиме.
— Главным атрибутом Дня Победы, его украшением должны быть портреты победителей. Поэтому мы решили в этом году выйти за границы одной улицы, площади или набережной — и разработали целый ряд форматов чествования героев, которые каждый из вас может реализовать. Они позволят весь День Победы провести с героями ваших семей, — рассказал сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», автор идеи «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.
Автомобилистам предложили разместить портреты своих ветеранов на задних или задних боковых стеклах автомобилей. Главное — разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя. Также организаторы предложили прикреплять фотографии ветеранов к одежде. Полк пройдет и в онлайн-формате.
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Главы новых регионов — Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область) — не будут присутствовать на параде Победы в Москве, об этом сообщает ТАСС. Причины не уточняются.
Празднование Дня Победы в новых регионах в этом году в целях безопасности пройдет в онлайн-режиме или в сокращенном варианте. По аналогичным причинам масштабные мероприятия отменили и в других регионах (около 23 городов) страны. Массовые шествия заменят более камерными мероприятиями.
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Финальные проходки перед началом парада.
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Среди участников парада будут и подразделения бойцов СВО. Об этом в конце апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но не раскрыл подробностей.
— В деталях — это к Минобороны. А лучше дождаться самого парада, — сказал официальный представитель Кремля.
Участники спецоперации присутствовали и на прошлогоднем параде Победы в Москве: тогда они ехали на бронетранспортерах «Ракушка».
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По данным «Известий», основу парадных расчетов, которые пройдут торжественным маршем по Красной площади, составит боевая техника специальной военной операции: например, зрители увидят танки
Не обойдется на параде и без новинок: впервые будут представлены бронеавтомобили «ВПК-Урал» и «Ахмат». Их разработали в прошлом году с учетом опыта СВО и уже сейчас массово поставляют в войска.
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В этом году на празднование Дня Победы в Москву приехали лидеры семи иностранных государств:
- Киргизия (Садыр Жапаров);
- Казахстан (Касым-Жомарт Токаев);
- Армения (Никол Пашинян);
- Таджикистан (Эмомали Рахмон);
- Узбекистан (Шавкат Мирзиёев);
- Туркмения (Сердар Бердымухаммедов);
- Белоруссия (Александр Лукашенко).
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Сколько людей и техники будет на параде
В этом году Минобороны приготовило для парада Победы на Красной площади больше участников, чем было в прошлом, — в пеших колоннах примут участие более 10 тысяч человек, а в 2022 году было 9 тысяч. А вот механизированной военной техники будет меньше — примерно на 10 единиц по сравнению с прошлым годом.
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Первые фотографии с Красной площади.
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Здравствуйте, друзья! Мы начинаем онлайн с главного парада Победы страны. Уже через полчаса по площади пройдут тысячи солдат и проедет военная техника. За всем этим мы следим в прямом эфире — смотрите видео и фото с парада!
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