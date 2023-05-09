Путин уже на трибуне: в Москве начался главный парад Победы

Кстати, традиционного организованного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет. Его заменили сразу несколькими форматами, в том числе полк пройдет в онлайн-режиме.



— Главным атрибутом Дня Победы, его украшением должны быть портреты победителей. Поэтому мы решили в этом году выйти за границы одной улицы, площади или набережной — и разработали целый ряд форматов чествования героев, которые каждый из вас может реализовать. Они позволят весь День Победы провести с героями ваших семей, — рассказал сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», автор идеи «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.



Автомобилистам предложили разместить портреты своих ветеранов на задних или задних боковых стеклах автомобилей. Главное — разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя. Также организаторы предложили прикреплять фотографии ветеранов к одежде. Полк пройдет и в онлайн-формате.