«Россия — это край чудес: родился в ней и в ней исчез». Репортаж из самой северной заброшенной школы страны

Со временем школу решено было закрыть, всех детей перевели в соседнее поселение — Лодейное. С тех пор здание остается нетронутым. Наш корреспондент побывала в Мурманской области и узнала, что скрывают стены одной из самых интересных заброшек страны.

Так выглядит вход в школу. Раньше здание было закрыто, но туристы залезали через заколоченные окна. Местные жители решили, что будет проще открыть двери, поэтому попасть внутрь несложно.