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Фоторепортаж

«Россия — это край чудес: родился в ней и в ней исчез». Репортаж из самой северной заброшенной школы страны

Это здание в Мурманской области пустует больше 15 лет

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Рядом со школой находится выброшенный штормом корабль

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Териберка — село в Мурманской области, расположенное на берегу Баренцева моря. Сейчас там живет меньше тысячи человек. До 1984 года в поселение можно было попасть либо на вертолете, либо по морю в хорошую погоду: не было дорог.

Раньше это было забытое никому неизвестное место, но в 2014 году после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» на Кольский полуостров активно поехали туристы. Сейчас Териберка развивается, там открылись рестораны и кафе, но село по-прежнему во многом заброшено. Об этом —в материале MSK1.RU.

В самом сердце поселения находится высокое для него трехэтажное здание — школа. Ее построили в 1959 году, в советское время здесь учились более 100 детей. Со временем люди стали уезжать из села, учеников становилось всё меньше. Так, в 2006 году в каждом классе осталось только 2–3 ученика.

Со временем школу решено было закрыть, всех детей перевели в соседнее поселение — Лодейное. С тех пор здание остается нетронутым. Наш корреспондент побывала в Мурманской области и узнала, что скрывают стены одной из самых интересных заброшек страны.

Так выглядит вход в школу. Раньше здание было закрыто, но туристы залезали через заколоченные окна. Местные жители решили, что будет проще открыть двери, поэтому попасть внутрь несложно.

В здании два входа: главный и запасной, оба открыты

В здании два входа: главный и запасной, оба открыты

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Сразу при входе расположился большой вестибюль. Когда-то здесь шумели дети, в коридорах можно было услышать звонок.

Вид из окна захватывающий: Баренцево море, часть Северного Ледовитого океана. На подоконниках лежат старые советские учебники.

Стёкла выбиты почти во всех помещениях

Стёкла выбиты почти во всех помещениях

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На самом деле книги рассыпаны почти по всему этажу: кто-то распотрошил библиотеку. Ходить нужно осторожно, чтобы не наткнуться на битое стекло и металл.

Книги и учебники лежат на полу почти <nobr class="_">20 лет</nobr>

Книги и учебники лежат на полу почти 20 лет

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Учебные классы оформляли по-разному, в зависимости от предмета. Судя по всему, здесь был кабинет природоведения: на стенах до сих пор висит гербарий, который собирали дети много лет назад.

Каждый класс был тематически украшен

Каждый класс был тематически украшен

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Санузел пострадал больше всего: трубы и перегородки разобрали, унитазы и раковины вынесли. Книги разбросаны и здесь тоже — либо местные постарались добавить колорита для туристов, либо северный ветер через разбитые окна навел свои порядки.

Не все туристы аккуратны, в школе встречается мусор

Не все туристы аккуратны, в школе встречается мусор

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Спортзал — достаточно темное помещение, на стенах еще осталась краска. Разумеется, весь инвентарь давно вынесли, но можно увидеть турники и одиноко висящее баскетбольное кольцо.

Напольное покрытие спортзала не сохранилось

Напольное покрытие спортзала не сохранилось

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В большинстве классов уже не осталось парт, зато на стенах появились саркастичные комментарии.

На многих стенах можно встретить надписи и граффити

На многих стенах можно встретить надписи и граффити

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Впрочем, в одном из классов парту удалось найти: она достаточно старая, громоздкая, но зеленая краска с нее до сих пор не слезла. Вокруг разбросаны плакаты, которые когда-то украшали стены.

В классах еще встречается мебель

В классах еще встречается мебель

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Скорее всего, этот класс делили учителя русского и немецкого языка. Плакатов достаточно много по каждому предмету, сейчас все они разбросаны по полу.

В некоторых классах полы усеяны плакатами, листовками и тетрадями

В некоторых классах полы усеяны плакатами, листовками и тетрадями

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Панно с изображением животных, видимо, украшали кабинеты биологии.

Кое-где можно встретить декоративные элементы

Кое-где можно встретить декоративные элементы

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Школьные принадлежности лежат вперемешку с бутылками, консервами и прочими отходами. Впрочем, мусора здесь не очень много: далеко не все приехавшие в Териберку туристы сюда доходят.

В школе учились и маленькие дети, и старшеклассники. Не было разделения на корпуса

В школе учились и маленькие дети, и старшеклассники. Не было разделения на корпуса

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Плакат «Они любят путешествовать», видимо, украшал кабинет географии. В конечном итоге он вписался в контекст известного туристического поселения.

Большинство плакатов и книг хорошо сохранились

Большинство плакатов и книг хорошо сохранились

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По всей видимости, дети не только ходили на учебу, но и проводили здесь свободное время: на полу еще можно найти коробки от настольных игр.

Когда-то в школе проходили олимпиады

Когда-то в школе проходили олимпиады

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Из другого окна открывается не менее живописный вид на холмы. Многие путешественники приезжают в Мурманскую область, чтобы увидеть Хибины.

Хибины — горный массив на Кольском полуострове. Это очень древние горы, их геологический возраст составляет около <nobr class="_">390 млн лет</nobr>

Хибины — горный массив на Кольском полуострове. Это очень древние горы, их геологический возраст составляет около 390 млн лет

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Как и в любой другой заброшке, на стенах школы со временем начало появляться народное творчество. Можно увидеть, как жители региона оставляют послания для туристов.

Зимой северное сияние можно увидеть прямо из окна школы

Зимой северное сияние можно увидеть прямо из окна школы

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Местные говорят, что здание несколько раз выставлялось на продажу. Его даже пытались переоборудовать в гостиницу, но что-то не срослось, и оно так и осталось стоять пустым.

Среди надписей были встречены также «Лучше быть счастливым ежиком, чем несчастным человеком» и «Не падай духом где попало, выбирай красивые места»

Среди надписей были встречены также «Лучше быть счастливым ежиком, чем несчастным человеком» и «Не падай духом где попало, выбирай красивые места»

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Ранее мы рассказывали о подмосковной «зоне отчуждения»: ЖК «Кузнечики-2» на окраине Подольска так и не был достроен. В пустые шестнадцатиэтажные дома проникают местные подростки, но подобные локации очень небезопасны: там погибла 17-летняя девушка.

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