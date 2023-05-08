«Россия — это край чудес: родился в ней и в ней исчез». Репортаж из самой северной заброшенной школы страны

Териберка — село в Мурманской области, расположенное на берегу Баренцева моря. Сейчас там живет меньше тысячи человек. До 1984 года в поселение можно было попасть либо на вертолете, либо по морю в хорошую погоду: не было дорог.
Раньше это было забытое никому неизвестное место, но в 2014 году после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» на Кольский полуостров активно поехали туристы. Сейчас Териберка развивается, там открылись рестораны и кафе, но село по-прежнему во многом заброшено. Об этом —в материале MSK1.RU.
В самом сердце поселения находится высокое для него трехэтажное здание — школа. Ее построили в
Со временем школу решено было закрыть, всех детей перевели в соседнее поселение — Лодейное. С тех пор здание остается нетронутым. Наш корреспондент побывала в Мурманской области и узнала, что скрывают стены одной из самых интересных заброшек страны.
Так выглядит вход в школу. Раньше здание было закрыто, но туристы залезали через заколоченные окна. Местные жители решили, что будет проще открыть двери, поэтому попасть внутрь несложно.
Сразу при входе расположился большой вестибюль. Когда-то здесь шумели дети, в коридорах можно было услышать звонок.
Вид из окна захватывающий: Баренцево море, часть Северного Ледовитого океана. На подоконниках лежат старые советские учебники.
На самом деле книги рассыпаны почти по всему этажу: кто-то распотрошил библиотеку. Ходить нужно осторожно, чтобы не наткнуться на битое стекло и металл.
Учебные классы оформляли по-разному, в зависимости от предмета. Судя по всему, здесь был кабинет природоведения: на стенах до сих пор висит гербарий, который собирали дети много лет назад.
Санузел пострадал больше всего: трубы и перегородки разобрали, унитазы и раковины вынесли. Книги разбросаны и здесь тоже — либо местные постарались добавить колорита для туристов, либо северный ветер через разбитые окна навел свои порядки.
Спортзал — достаточно темное помещение, на стенах еще осталась краска. Разумеется, весь инвентарь давно вынесли, но можно увидеть турники и одиноко висящее баскетбольное кольцо.
В большинстве классов уже не осталось парт, зато на стенах появились саркастичные комментарии.
Впрочем, в одном из классов парту удалось найти: она достаточно старая, громоздкая, но зеленая краска с нее до сих пор не слезла. Вокруг разбросаны плакаты, которые когда-то украшали стены.
Скорее всего, этот класс делили учителя русского и немецкого языка. Плакатов достаточно много по каждому предмету, сейчас все они разбросаны по полу.
Панно с изображением животных, видимо, украшали кабинеты биологии.
Школьные принадлежности лежат вперемешку с бутылками, консервами и прочими отходами. Впрочем, мусора здесь не очень много: далеко не все приехавшие в Териберку туристы сюда доходят.
Плакат «Они любят путешествовать», видимо, украшал кабинет географии. В конечном итоге он вписался в контекст известного туристического поселения.
По всей видимости, дети не только ходили на учебу, но и проводили здесь свободное время: на полу еще можно найти коробки от настольных игр.
Из другого окна открывается не менее живописный вид на холмы. Многие путешественники приезжают в Мурманскую область, чтобы увидеть Хибины.
Как и в любой другой заброшке, на стенах школы со временем начало появляться народное творчество. Можно увидеть, как жители региона оставляют послания для туристов.
Местные говорят, что здание несколько раз выставлялось на продажу. Его даже пытались переоборудовать в гостиницу, но что-то не срослось, и оно так и осталось стоять пустым.
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