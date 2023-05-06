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Умер Валентин ЮдашкинФоторепортаж

Басков, Песков и сама Примадонна. Кто еще приехал на похороны модельера Валентина Юдашкина

Попрощаться с кутюрье приехали больше 300 человек, среди которых главные звезды российской эстрады, политики и спортсмены

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Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни

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Десятки звезд эстрады и политических деятелей посетили прощание с модельером Валентином Юдашкиным, передает с места событий корреспондент MSK1.RU. Церемония прошла сегодня на Троекуровском кладбище. Показываем главных звездных гостей в фоторепортаже.

О смерти модельера стало известно 3 мая. Валентин Юдашкин страдал от онкологии с 2016 года — очагом болезни стал рак почки. За два дня до кончины самочувствие кутюрье резко ухудшилось, он попал в больницу. Подробнее узнать о том, как проходили похороны, можно в онлайн-хронике.

На похороны Валентина Юдашкина прибыл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

На похороны Валентина Юдашкина прибыл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Алла Пугачева вернулась в Россию на похороны своего друга

Видео: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Алла Пугачева в своем Rolls-Royce уезжает с похорон Юдашкина

Алла Пугачева в своем Rolls-Royce уезжает с похорон Юдашкина

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Певица Надежда Бабкина на Троекуровском кладбище

Певица Надежда Бабкина на Троекуровском кладбище

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Парикмахер и шоумен Сергей Зверев прибыл на похороны Юдашкина

Парикмахер и шоумен Сергей Зверев прибыл на похороны Юдашкина

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На церемонию прощания приехал певец Николай Басков

На церемонию прощания приехал певец Николай Басков

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Актер Владимир Машков успел на отпевание кутюрье

Актер Владимир Машков успел на отпевание кутюрье

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Певец Олег Газманов прибыл на прощание с российским модельером

Певец Олег Газманов прибыл на прощание с российским модельером

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Певец Александр Розенбаум приехал на похороны с букетом подсолнухов

Певец Александр Розенбаум приехал на похороны с букетом подсолнухов

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Артист Владимир Винокур приехал проститься с другом

Артист Владимир Винокур приехал проститься с другом

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Аркадий Укупник вместе с супругой Натальей приехали на церемонию прощания

Аркадий Укупник вместе с супругой Натальей приехали на церемонию прощания

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Российский художник Николай Сафронов (Никас Сафронов) прибыл на Троекуровское кладбище

Российский художник Николай Сафронов (Никас Сафронов) прибыл на Троекуровское кладбище

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Телеведущая Эвелина Хромченко приехала попрощаться с модельером

Телеведущая Эвелина Хромченко приехала попрощаться с модельером

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Певица Наташа Королева приехала на кладбище с букетом алых роз

Певица Наташа Королева приехала на кладбище с букетом алых роз

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на Троекуровском кладбище

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на Троекуровском кладбище

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Соболезнования его близким высказали самые заметные звезды шоу-бизнеса, а Алла Пугачева ради прощания с другом вернулась в Россию после нескольких месяцев эмиграции.

Алла ПугачеваВалентин ЮдашкинПохоронилиСергей ЗверевОлег Газманов
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