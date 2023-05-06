Басков, Песков и сама Примадонна. Кто еще приехал на похороны модельера Валентина Юдашкина

Десятки звезд эстрады и политических деятелей посетили прощание с модельером Валентином Юдашкиным, передает с места событий корреспондент MSK1.RU. Церемония прошла сегодня на Троекуровском кладбище. Показываем главных звездных гостей в фоторепортаже.
О смерти модельера стало известно 3 мая. Валентин Юдашкин страдал от онкологии с 2016 года — очагом болезни стал рак почки. За два дня до кончины самочувствие кутюрье резко ухудшилось, он попал в больницу. Подробнее узнать о том, как проходили похороны, можно в онлайн-хронике.