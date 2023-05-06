Жителей Запорожья готовят к частичной эвакуации: новости СВО за 5 мая

Вывоз людей из Запорожья

В Запорожской области принято решение вывезти жителей 18 прифронтовых населенных пунктов. Об этом заявил врио губернатора Евгений Балицкий. По его словам, обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, за последние несколько дней усилились.



— Принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области, — пишет Балицкий в своем Telegram-канале.