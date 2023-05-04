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Новые прямые рейсы из Новосибирска в Турцию и Шри-Ланку одобрила Росавиация

Разрешение выдано Аэрофлоту, Red Wings и AZUR Air

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Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпаниям ряд допусков на выполнение прямых международных рейсов из новомирского аэропорта Толмачево. Это следует из приказа, опубликованного на сайте ведомства.

Из документа следует, что Аэрофлоту и Red Wings согласовали рейсы из Новосибирска в Турцию (Анталья и Стамбул).

Авиакомпании AZUR Air разрешили раз в неделю совершать рейсы из Новосибирска в Коломбо (столица Шри-Ланки).

Red Wings также согласовали возможность выполнения ежедневных рейсов в Матталу (Шри-Ланка).

Кстати, туроператоры советуют заранее планировать отпуск — месяца за 3–4, но если вы этого не сделали, то рассказываем, куда еще можно улететь из Новосибирска на майские праздники и сколько это стоит.

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