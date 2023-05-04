Новые прямые рейсы из Новосибирска в Турцию и Шри-Ланку одобрила Росавиация

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпаниям ряд допусков на выполнение прямых международных рейсов из новомирского аэропорта Толмачево. Это следует из приказа, опубликованного на сайте ведомства.
Из документа следует, что Аэрофлоту и Red Wings согласовали рейсы из Новосибирска в Турцию (Анталья и Стамбул).
Авиакомпании AZUR Air разрешили раз в неделю совершать рейсы из Новосибирска в Коломбо (столица Шри-Ланки).
Red Wings также согласовали возможность выполнения ежедневных рейсов в Матталу (Шри-Ланка).
Кстати, туроператоры советуют заранее планировать отпуск — месяца за 3–4, но если вы этого не сделали, то рассказываем, куда еще можно улететь из Новосибирска на майские праздники и сколько это стоит.