Одевал Пугачеву и военных. Всё о жизни и смертельной болезни Валентина Юдашкина

Утром 2 мая стало известно, что скончался модельер Валентин Юдашкин. Ему было
С какой болезнью великий кутюрье боролся последние годы? И какими заслугами он запомнится всему миру? Смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
В мире большой моды имя Валентина Юдашкина появилось в 1987 году, когда он представил свою первую коллекцию из 150 платьев под названием «Русь изначальная». Всего четыре года спустя он получил признание на Неделе высокой моды в Париже с коллекцией «Фаберже». Одно из платьев той коллекции передали в Лувр.
Кутюрье известен также тем, что одевал Аллу Пугачеву, олимпийских спортсменов и проектировал парадную форму для российской армии.
Буквально за день до Юдашкина на