Одевал Пугачеву и военных. Всё о жизни и смертельной болезни Валентина Юдашкина

Буквально за день до Юдашкина на 86-м году жизни в Москве скончался и другой российский дизайнер — Вячеслав Зайцев. Несколько лет назад ему диагностировали болезнь Паркинсона, из-за чего у кутюрье появились проблемы с суставами. Также он перенес два инсульта, после которых начал испытывать проблемы с речью. Зайцев был учителем Юдашкина.

