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Умер Валентин Юдашкин

Одевал Пугачеву и военных. Всё о жизни и смертельной болезни Валентина Юдашкина

Всемирно известному модельеру было всего 59 лет

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Видео: Городские порталы

Утром 2 мая стало известно, что скончался модельер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет. Последние годы он тяжело болел.

С какой болезнью великий кутюрье боролся последние годы? И какими заслугами он запомнится всему миру? Смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

В мире большой моды имя Валентина Юдашкина появилось в 1987 году, когда он представил свою первую коллекцию из 150 платьев под названием «Русь изначальная». Всего четыре года спустя он получил признание на Неделе высокой моды в Париже с коллекцией «Фаберже». Одно из платьев той коллекции передали в Лувр.

Кутюрье известен также тем, что одевал Аллу Пугачеву, олимпийских спортсменов и проектировал парадную форму для российской армии.

Буквально за день до Юдашкина на 86-м году жизни в Москве скончался и другой российский дизайнер — Вячеслав Зайцев. Несколько лет назад ему диагностировали болезнь Паркинсона, из-за чего у кутюрье появились проблемы с суставами. Также он перенес два инсульта, после которых начал испытывать проблемы с речью. Зайцев был учителем Юдашкина.

Валентин ЮдашкинУмер Валентин ЮдашкинМодельер
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