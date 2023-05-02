«Билет по цене "Цезаря" в ресторане»: блогер облетел 104 страны мира и рассказал, где путешествовать дешевле всего

Ярославец Евгений Чаусов к своим 38 годам посетил больше ста стран. Недавно он прилетел в Парагвай, который стал 104-м государством в его списке. Образ жизни «всегда в пути» давно привычен Евгению —
— У меня был день рождения 14 сентября. И я подумал, надо куда-то поехать. Впереди осень, зима. И всё в общем-то так сложилось, что я купил билеты и улетел в Баку. Оттуда в Пакистан, дальше по маршруту были Оман и Индия, — рассказывает Евгений.
Он решил сделать своим вторым домом Гоа. Из штата в Индии решил летать туда, куда будут появляться недорогие билеты. Первым подвернулся Непал. Это была еще одна страна, которую он увидел впервые.
— В Непале я первый раз съездил в вертолетный тур к Эвересту. Стоял у подножия горы. Это было супер, непередаваемые эмоции, я почти прослезился, — признается Евгений.
Вертолетный тур к Эвересту на целый день стоит около 1000 долларов.
Рядом с Непалом есть маленькая страна Бутан. Евгений успел посетить и эту страну.
Дальше маршрут был такой: Бангкок — Паттайя — Камбоджа — Куала-Лумпур — остров Борнео (третий по величине остров, единственный в мире остров, разделенный между тремя государствами: Малайзией, Индонезией и Брунеем) — Бруней — Куала-Лумпур — Гоа.
— Бруней — 98-я по счету страна. Очень странная. Абсолютная монархия. Султанат! Я еще понимаю, запрещен алкоголь, ислам все-таки. Но здесь и табак запрещен. Никаких сигарет и кальянов. Соответственно, никаких баров и клубов тоже нет. Рестораны и те закрываются максимум в 10 вечера. Wi-Fi нигде нет. Только в отеле мне выдали два свежесгенерированных логина/пароля — один для телефона, другой для ноута. Симки тоже на глаза не попадались. Чем развлекаются брунейцы — непонятно. Может, гадают сколько комнат во дворце султана, самом большом дворце мира, кстати. Или гадают, сколько авто в коллекции султана — тоже один из самых больших автопарков мира. Видимо, работают все и не отвлекаются на ерунду. Качают нефть и сжижают газ. Но хотя бы нищеты, на первый взгляд, нет, — рассказывает Евгений.
Новый год он встретил на Гоа. Оттуда нашел дешевый билет на Мальдивы и улетел на острова 2 января. А потом рванул через половину земного шара — в Венесуэлу (Южная Америка).
— Особой опасности я не чувствовал. Культ личности Боливара (бывший президент Венесуэлы) наравне с Уго Чавесом. Общая неустроенность. Удивительно высокие цены. Это вообще странно, отель 75 баксов, завтрак 10 — при таком-то уровне сервиса, — делится Евгений.
Из Венесуэлы Евгений улетел на острова Тринидад и Тобаго (у границ Венесуэлы), оттуда отправился в бывшую нидерландскую колонию Суринам. А дальше — в страну мечты Бразилию.
— Нет в мире города красивее Рио. Это какой-то идеальный микс города и природы, высоток и пальм, улиц и пляжей, энергии и покоя, изгибов пляжей и залитых зеленью холмов. А пляжи — это волны, песочек, бесконечные игры в футбол/волейбол и разгуливающие полуголые любители позагорать и пожить на улице. Рио — это еще и уникальные горы с огромными раскинувшимися по ним парками. Одно слово — органичность. Интересно, что в Бразилии очень большие итальянская и японская общины. И суши здесь на каждом шагу, хотя от Японии очень далеко, — рассказывает Евгений.
Сколько стоит посмотреть мир
Про бюджет на путешествия он говорит так: закладывает в среднем 100 долларов в день. Что по курсу на начало апреля — около 7000 рублей в сутки. Это сопоставимо с поездкой в Турцию или по России (и даже дешевле). Иногда получается больше, иногда меньше. Ночует Евгений в основном в бюджетных отелях без изысков.
— С октября у меня было уже около 40 перелетов. Особой интенсивностью отличился декабрь — Гоа — Бангкок, почти четыре недели по Юго-Восточной Азии, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур, экзотический Борнео с экзотическим Брунеем, затем снова Гоа. Не устаю повторять, Юго-Восточная Азия — идеальный регион для путешествий. Много стран, много крутых городов, храмы, пляжи, тусовки, культура. Здесь есть всё, сразу и за максимально низкий прайс, — говорит ярославец.
Евгений объясняет, в Азии много лоукостеров, в частности, знаменитая авиакомпания AirAsia предлагает рейсы по стоимости от 700 рублей.
— Знаменитую AirAsia, кстати, купила индийская Tata Group (которая по ощущениям владеет в Индии примерно всем). Теперь есть AirAsia India. Авиакомпания не без нюансов, но копеечные цены на билеты с лихвой перекрывают все недостатки. Например, мой самый дешевый перелет Сандакан — Кота-Кинабалу на малайзийском Борнео — 1200 рублей за 40 минут полета. Это я еще протянул с покупкой, можно было взять за 700 рублей. Серьезно! Полетать на самолете по цене московского «Цезаря» в ресторане, — сравнивает блогер.
10 перелетов по Азии в декабре 2023 года ему обошлись примерно в 55 тысяч рублей. А вот решение полететь в Венесуэлу обошлось ему дорого.
— В конце февраля я прилетел в Венесуэлу через Turkish Airlines. Лететь на другой конец света приличной авиакомпанией — дорого. Еще из Венесуэлы с трудом выберешься. Планировался паром на остров Тринидад и Тобаго: два часа по морю, недорого. Его отменили. И единственный вариант выбраться из Венесуэлы в соседние страны — это самолет через Панаму. Вопрос — сколько стоит билет Каракас — Панама — Тринидад? Учитывая, что по прямой это максимум час в полете. Ответ — около 55 тысяч рублей. Других вариантов просто нет. Мало того, по Южной Америке, по крайней мере по северу (Гайана, Суринам, Бразилия), билеты в принципе начинаются от 250 баксов, а там дальше 400, 500, 600 и без верхнего потолка. И это за 1,5–2 часа лета, — рассказывает Евгений.
Если считать по курсу, когда доллар равен 70 рублям, то минимальная стоимость билетов по Южной Америке — от 17 тысяч рублей.
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В путешествиях ярославец встретил немало соотечественников. Особенно много русских в Азии. Часто Евгений знакомился и с местными. Он говорит, что конфликтная ситуация России с другими странами мира не повлияла на отношение иностранцев к русским.
— Никто ни о чем не спрашивает. Один раз познакомился с греками. Зашел разговор про СВО. И греки мне говорят, что Украина неправа. А так в целом всем параллельно. Один раз был забавный случай, когда в аэропорту в Бутане меня узнал подписчик (Евгений ведет свой блог. — Прим. Ред.), — рассказывает путешественник.
Евгений говорит, что не устал быть всё время в дороге, домой не собирается. Возможно, придется приехать ненадолго в Ярославль, чтобы решить дела. По странам он не всегда перемещается один. Иногда к нему прилетают друзья или девушка.
— Я всегда хотел и любил путешествовать. Мне хочется прожить жизнь так, чтобы было что вспомнить. Поэтому, когда мне говорят: «Вот дождусь удобного момента», «Вот накоплю достаточную подушку безопасности», я говорю: «Да ерунда всё! Просто берете и едете!». И это, естественно, применимо не только к путешествиям, — говорит Евгений.
После Парагвая Евгений планирует улететь в Аргентину, затем в Чили, потом через Панаму в Венесуэлу и обратно в Мумбаи. Что будет дальше, он пока не знает сам.