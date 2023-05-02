«Билет по цене "Цезаря" в ресторане»: блогер облетел 104 страны мира и рассказал, где путешествовать дешевле всего

— У меня был день рождения 14 сентября. И я подумал, надо куда-то поехать. Впереди осень, зима. И всё в общем-то так сложилось, что я купил билеты и улетел в Баку. Оттуда в Пакистан, дальше по маршруту были Оман и Индия, — рассказывает Евгений.

Он решил сделать своим вторым домом Гоа. Из штата в Индии решил летать туда, куда будут появляться недорогие билеты. Первым подвернулся Непал. Это была еще одна страна, которую он увидел впервые.

— В Непале я первый раз съездил в вертолетный тур к Эвересту. Стоял у подножия горы. Это было супер, непередаваемые эмоции, я почти прослезился, — признается Евгений.

