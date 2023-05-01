«Остальные — жалкое подобие». Сергей Зверев — о своем учителе Вячеславе Зайцеве, которого называли русским Карденом

— У нас такой проект есть, называется «Модельер». Я там почетный член жюри. Сегодня, когда я собирался, думал: «Надо надеть рубашку от Славы Зайцева, она уже 25 лет висит, надо ее надеть, как раз смокинговая. Я ее сегодня надел и приехал сюда. Сижу в этом жюри — и вдруг мне звонок. Я никогда не поднимаю трубку, а тут чего-то поднял, и вдруг мне кто-то говорит, что не стало Славы Зайцева.

Я подумал: «Боже, я зачем рубашку эту надел? Как будто какой-то мне был знак от него. Вот висела она и висела, что, у меня других, что ли, нет? Почему-то я именно ее выбрал. Слава любил белый, черный, красный, был еще синий. И вот сегодня у меня была его рубашка белая, черная бабочка, синий костюм с пайетками и красный-красный виток огромный из шифона. И одет я был в его понимании моды. Вот как будто сегодня он мне подсказывал, что у него важный день.