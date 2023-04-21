Студентам раздают повестки в вузах и общежитиях. Что об этом говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о том, что студентам некоторых вузов якобы раздают повестки. В частности, об этом корреспондентам MSK1.RU рассказали студенты, которые живут в общежитии МГУ им. Ломоносова. Месяц назад аналогичная ситуация произошла в Новосибирске.
— Первый раз об этом слышу, — пояснил Песков, подчеркнув, что в Кремле нет разговоров о новой волне мобилизации, но идет работа по модернизации работы военкоматов, связанной со срочной службой.
Ранее Госдума приняла законопроект об изменениях в системе воинского учета, который в народе назвали законом об электронных повестках. Юристы объяснили, что будет, если игнорировать электронные повестки, а военком Москвы рассказал, когда начнут рассылать электронные повестки через «Госуслуги».