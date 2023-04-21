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Студентам раздают повестки в вузах и общежитиях. Что об этом говорят в Кремле

Повестки приходили студентам в Москве и Новосибирске

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Также в Кремле заявили, что разговоров о новой волне мобилизации нет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о том, что студентам некоторых вузов якобы раздают повестки. В частности, об этом корреспондентам MSK1.RU рассказали студенты, которые живут в общежитии МГУ им. Ломоносова. Месяц назад аналогичная ситуация произошла в Новосибирске.

— Первый раз об этом слышу, — пояснил Песков, подчеркнув, что в Кремле нет разговоров о новой волне мобилизации, но идет работа по модернизации работы военкоматов, связанной со срочной службой.

ПовесткиСтудентыДмитрий ПесковКремль
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