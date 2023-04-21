В России начали отменять салюты на 9 мая: новости СВО за 20 апреля

Дума приняла закон признающий воевавших c 2014 года в ДНР и ЛНР ветеранами

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, наделяющий статусом ветерана и инвалида боевых действий ополченцев, входивших в воинские формирования ДНР и ЛНР с 2014 года.

Ко второму чтению профильный комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил ряд поправок, согласно которым статус ветерана боевых действий распространяется в том числе на лиц, заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации.

