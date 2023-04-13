«Цены для местных и туристов отличаются». Колонка мамы двух детей о трехнедельном отпуске на Занзибаре

Моя семья очень любит путешествовать, и мы стараемся каждый месяц где-то бывать. Не обязательно это дальние поездки. У нас собственные веревочные парки в Тюмени, поэтому апрель и март для нас — такое межсезонье, когда есть больше времени для путешествий. В этом году посмотрели на нашу карту, на которой отмечаем места, где уже были, и поняли, что нужно отправиться в Африку.



Подготовка к поездке

Я заранее начала мониторить цены на билеты. Естественно, сейчас дорого путешествовать в любом направлении и приходится либо следить за скидками, либо придумывать хитрые стыковки. Билеты на Занзибар на четверых так и купили — просто увидела резкое снижение цен у авиакомпании «ОманЭйр».