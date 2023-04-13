«Цены для местных и туристов отличаются». Колонка мамы двух детей о трехнедельном отпуске на Занзибаре

В семье Дегтянниковых из Тюмени двое маленьких детей, и это не мешает им активно путешествовать. Они объездили множество стран: Шри-Ланка, Тайланд, Индонезия, Турция... Этой весной отправились на Занзибар. На острове они провели незабываемые три недели и объездили каждый его уголок. К чему нужно быть готовыми и сколько стоит отдых с детьми в Африке — в колонке Евгении Дегтянниковой, которую она написала для наших коллег из 72.RU.
Моя семья очень любит путешествовать, и мы стараемся каждый месяц где-то бывать. Не обязательно это дальние поездки. У нас собственные веревочные парки в Тюмени, поэтому апрель и март для нас — такое межсезонье, когда есть больше времени для путешествий. В этом году посмотрели на нашу карту, на которой отмечаем места, где уже были, и поняли, что нужно отправиться в Африку.
Подготовка к поездке
Я заранее начала мониторить цены на билеты. Естественно, сейчас дорого путешествовать в любом направлении и приходится либо следить за скидками, либо придумывать хитрые стыковки. Билеты на Занзибар на четверых так и купили — просто увидела резкое снижение цен у авиакомпании «ОманЭйр».
На Занзибаре мы пробыли три недели. Когда отправляемся куда-то больше чем на 14 дней, то сами покупаем билеты, арендуем дом вместо готовой путевки или тура. Я нашла чаты про путешествия на Занзибар, выбрали дом по фото и отзывам, договорилась с хозяйкой, и она нас уже ждала. Кстати, хозяйка оказалось русской — она арендует дом у местного жителя и пересдает комнаты туристам. И таких там много.
Несмотря на то что путешествуем мы вместе с детьми (сыну семь лет, дочери два года), сложностей уже давно никаких не возникает. К тому же мы всё воспринимаем как полезный опыт на будущее. Важно подготовить себя самого, когда ребенок видит, что вы спокойны, ему уже комфортнее. Перед поездками, пытаемся подстелить соломку там, где ее можно подстелить. Что я имею в виду? Собираем аптечку от самых распространенных недомоганий: кишечные инфекции, жаропонижающие, обезболивающие, несколько вариантов препаратов против аллергии.
Друзья и близкие спрашивали про малярию, лихорадки всевозможные. Этот вопрос мы тоже изучили. Малярии на острове нет давно, ей можно заразиться только в случае укуса комара, но в Африке эта болезнь легко лечится — за четыре дня человек встает на ноги. Но на Занзибаре аптечка не пригодилась вообще. Единственное, что в первый день сын наступил на морского ежа. Мы знали, что везде надо ходить в коралловых тапочках либо обычных сланцах, но ребенок не сдержался, побежал к воде и случайно наступил. Нам помог местный мужчина. Он намазал ногу соком папайи. Еще можно на 15 минут опустить ногу в соленую воду. Она снижает болевой синдром и растворяет иголки.
Полмиллиона за три недели
Танзания оказалась достаточно дорогой страной в сравнении с Азией. Африка значительно выше по ценнику и ниже по сервису. Билеты обошлись в
По острову мы передвигались самостоятельно, поэтому дополнительно арендовали машину за
С собой мы взяли около 1500 долларов. Из этих денег оплачивали и машину, и дом. Кроме этой суммы, брали деньги про запас на случай непредвиденных обстоятельств. Обязательно каждую поездку оформляем страховку на себя и на детей. Всего за время поездки потратили
Неоправданно дорогое сафари
На материке в Танзании есть сафари — это самое распространенное здесь развлечение у туристов. Мы бывали на сафари и в сафари-парках в Шри-Ланке, Дубае, Бангкоке. Но в Африке это удовольствие стоит гораздо дороже, при этом набор услуг одинаковый. В Танзании поездка на сафари стоит 350 долларов за человека. Тебя просто возят несколько часов на машине, показывают разных животных, кормят обедом, и ты уезжаешь обратно. Это вошло в отдельный бюджет поездки, и очень долго думали, стоит ли оно того. Сафари — всегда прекрасно, потому что ты идешь не в зоопарк, где животные сидят в клетках. Нам очень понравилось, но ценообразование было странным. Только потом объяснили, что всё зависит от самих организаторов. Они считают, что это развлечение для богатых и должно быть дорогим. Когда мы были на Шри-Ланке, то за такую же поездку заплатили в 10 раз меньше.
Дешевые фрукты и невкусная рыба
На обед для четверых у нас уходили около 1500 рублей. Мы заказывали всегда три блюда: салат, суп и горячее. Этого хватало на четверых человек, потому что объемы порций достаточно большие. В основу питания у танзанийцев, как и у азиатов, входят рис и рыба. Их национальное блюдо угали похоже чем-то на нашу мамалыгу. К рису есть множество вариантов гуляшей: мясо, рыба, овощи, курица. Естественно, есть и европейская еда, та же картошка фри. Но здесь она немного другая по вкусу из-за того, что жарят ее свежую, а не замороженную. Поэтому выходит более хрустящей. А вот рыбу здесь не очень вкусно готовят. Она выходит пережаренной и жирной. Зато супы очень вкусные.
Помимо этого мы и сами покупали продукты, готовили дома. Конечно, тут очень дешевые овощи и фрукты. Один большой манго стоит 35–70 рублей, ананас — 70–100 рублей, большие и вкусные авокадо — 35–70 рублей. Часто цена для местных и мзунгу — так танзанийцы называют белых туристов — отличается, зависит от твоих навыков торговаться. Своим, конечно же, продадут дешевле.
Жизнь на Занзибаре
«Пакетных» туристов везут на острове обычно в две точки — пляжи Нунгви и Кендва. На этих частях острова меньше всего чувствуются приливы и отливы. Если ты приедешь на юг острова во время отлива, то можешь просто не дойти до воды из-за каши из водорослей под ногами. А на пляжах Нунгви и Кендва такого нет. И к тому же там лучше всего развита инфраструктура для туристов: всевозможные магазины, сувенирные лавки и прочее. Сам остров находится за рифами, поэтому нет больших волн в океане и купаться — одно удовольствие.
На Занзибаре нет тотальной бедноты, голода, всё достаточно хорошо одеваются. Понятно, что дети могут бегать чумазыми на улице, но и у нас в деревнях так же бывает. Местные очень лайтово относятся к своей жизни: они не стремятся достичь каких-то высот, понимают, что для хорошей жизни достаточно крыши над головой. Не всегда они строят красиво, есть и те, кто довольствуется шиферной крышей и каменными стенами без дверей, но это крайность. При этом достаточно жителей, которые много работают, хорошо зарабатывают и живут в достатке.
Когда мы ехали, многие говорили: «Возьмите подарки для местных, они, наверное, бедно живут». Чтобы у людей там не было ручек, красок, карандашей или альбомов, которые мы понабрали, — такого нету. Мы взяли мячики футбольные, и это было самое полезное. Один раз увидели, как ребята играли, пиная бутылку. Мы подарили мяч, и тут же полдеревни собралось играть в футбол. Для нас это было просто как подарок друзьям, а не гуманитарная помощь, потому что нищеты там нету.
Танзанийцы достаточно доброжелательные. Всегда пытаются помочь, даже если не говорят по-английски. Конечно, везде есть плохие люди, но нам такие не попадались: нас не обманывали, не обворовывали, относились хорошо. Все достаточно приветливые и здороваются просто так. В какой-то момент мы просто переняли привычку здороваться первыми.
На Занзибаре чудесный климат в межсезонье, летом, конечно, тяжеловато. Когда мы приехали (в марте) — у них началась осень. Во время межсезонья погода очень комфортная и ощущение себя в таком климате очень радует. Когда приезжаешь сюда, тебе не хочется есть много жирного или сладкого. Тебе не хочется есть вообще, можешь питаться фруктами или рыбой. За три недели мы в корне поменяли свое питание там. Конечно, когда возвращаемся обратно, в Тюмень, хочется поесть супов, мяса, мучного.
Факты об острове и его главный минус
Остались и плохие впечатления от поездки. Где есть человек — там есть мусор, и Африка в этом плане не исключение. На берег, конечно, не выносит острова из пластика из-за течения, но мы, например, видели очень много пластиковых бутылок на обочине. Местные пытаются с этим бороться: они отказались от пластиковых пакетов и выдают в магазинах тканевые сумки.
Еще немного интересных фактов о Занзибаре. Самые популярные фразы у танзанийцев: «джамбо» — привет, «поле-поле» — медленно-медленно (это их философия, всё должно быть плавным, нерасторопным) и «акуна матата» — нет проблем. И ты поддаешься этой философии и кайфуешь, живя по такому принципу.
Еще на острове очень часто отключают свет. Так как электричество тянут с материка бывают проблемы. В каком-то году кабель перебило и весь остров на полгода остался без света. Повезло тем, у кого были генераторы. Еще в Занзибаре проблемы с коррупцией. Когда тебя останавливают полицейские, даже если ты ничего не нарушил, они могут напрямую попросить заплатить. Иногда мы отказывались, но в основном давали по 100 рублей. Мне не нравится поддерживать коррупцию, но почему-то так все делают.
Мы всегда всем советуем больше путешествовать, особенно тем, кто считает, что мир враждебный и русских не любят за границей. Важно понять, что это не так. Да, везде есть хорошие и плохие, но в основном всё зависит от твоего же поведения. Если ты открыт и с чистым сердцем идешь, то и мир к тебе настроен так же. За последние 10 лет мы с семьей ни разу не попадали в какие-то экстремальные или неприятные ситуации. Наша планета — очень маленькая, и ее нужно посмотреть.