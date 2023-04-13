Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ: новости СВО за 12 апреля

Трепова принесла в кафе золотую статуэтку и подарила ее Владлену Татарскому. Позже этот подарок взорвался, военкор погиб на месте. Еще более 30 человек пострадали.

Дата судебного заседания по поводу обжалования решения об аресте пока не назначена.

В Крыму могут отменить военные парады на День Победы

В этом году в Крыму не будет массовых мероприятий, посвященных 1 Мая и Дню Победы 9 Мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.



— Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 Мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 Мая, — написал он.



Аксенов уточнил, что решение принято «по соображениям безопасности».



Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь написал в телеграм-канале, что решение об отмене парада по случаю Дня Победы в Севастополе еще не приняли.



— Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении парада в Севастополе — прерогатива военного ведомства, — написал Развожаев.

