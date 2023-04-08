Срок до 9 лет. Чем грозит новый закон любителям тихой охоты

— В ютьюбах полно роликов, как люди хвастаются собранной саркосомой шаровидной. С таким подходом красные книги теряют какой бы то ни было смысл. Я думаю, на таких людей нужна управа, — сказал «Фонтанке» грибник и основатель группы «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте» Антон Кубышкин. Он также добавил, что рядовой грибник не в курсе, какие виды занесены в Красную книгу. Необходимо проводить обучение населения.

Петербургский адвокат Константин Александров считает, что законопроект направлен на защиту редких и исчезающих видов растений, но, несмотря на благие цели, принятие инициативы в текущем виде может ударить по простым гражданам, никак не участвующим в преступных схемах по сбору краснокнижных растений, — грибникам, охотникам, путешественникам.



— За уничтожение или повреждение любого объекта растительного мира, занесенного в Красную книгу, согласно законопроекту, может последовать наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до 4 лет. Рекомендую грибникам очень внимательно изучить грибы и иные растения, внесенные в Красную книгу, чтобы случайно не оказаться на скамье подсудимых, — отметил Александров.

