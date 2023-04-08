Лавров назвал условия для переговоров с Украиной: новости СВО за 7 апреля

Журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В тот же день его арестовали. Согласно заявлению ФСБ, журналист занимался шпионажем «в интересах американского правительства». По российскому законодательству, Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы. Сам журналист утверждает, что находился на Урале по работе и ничего противозаконного не совершал.



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Россия и Белоруссия подготовят концепцию безопасности Союзного государства двух стран в максимально короткие сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

