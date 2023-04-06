Ветеран боевых действий из Маслянино погиб в спецоперации — он был добровольцем

В Маслянино простились с погибшим в спецоперации лейтенантом Владиславом Созиновым. Его похороны, как сообщает местное издание «Маслянинский льновод» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты "Маслянинский льновод"»), прошли 18 февраля, однако некролог о нем был опубликован сегодня, 6 апреля.
— Окончив в 2005 году Маслянинскую школу
В зону СВО Владислав Созинов, по данным газеты, отправился добровольцем, «не дожидаясь повестки». 25 сентября он уехал на боевое слаживание.
Дата его гибели не сообщается.
Недавно стало известно, что период пребывания в добровольческом формировании будут засчитывать в страховой стаж работника. Указ уже подписал президент Владимир Путин.