Ветеран боевых действий из Маслянино погиб в спецоперации — он был добровольцем

— Окончив в 2005 году Маслянинскую школу № 1 , Владислав решил связать свою жизнь с военным ремеслом и поступил в Новосибирский военный институт войск национальной гвардии. После распределения попал в горячую точку, в республику Дагестан, где в течение трех лет боролся с терроризмом, за что получил звание ветерана боевых действий. После расформирования части уехал в родное Маслянино, где продолжал работу в службе безопасности, — пишет издание.

