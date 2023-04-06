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Спецоперация на Украине

Ветеран боевых действий из Маслянино погиб в спецоперации — он был добровольцем

Похороны Владислава Созинова прошли еще в феврале

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Владислава Созинова похоронили еще в феврале

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В Маслянино простились с погибшим в спецоперации лейтенантом Владиславом Созиновым. Его похороны, как сообщает местное издание «Маслянинский льновод» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты "Маслянинский льновод"»), прошли 18 февраля, однако некролог о нем был опубликован сегодня, 6 апреля.

— Окончив в 2005 году Маслянинскую школу № 1, Владислав решил связать свою жизнь с военным ремеслом и поступил в Новосибирский военный институт войск национальной гвардии. После распределения попал в горячую точку, в республику Дагестан, где в течение трех лет боролся с терроризмом, за что получил звание ветерана боевых действий. После расформирования части уехал в родное Маслянино, где продолжал работу в службе безопасности, — пишет издание.

В зону СВО Владислав Созинов, по данным газеты, отправился добровольцем, «не дожидаясь повестки». 25 сентября он уехал на боевое слаживание.

Дата его гибели не сообщается.

Недавно стало известно, что период пребывания в добровольческом формировании будут засчитывать в страховой стаж работника. Указ уже подписал президент Владимир Путин.

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