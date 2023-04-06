Увидели в газете и встали в очередь: что за чудо-эликсиры от всех болезней продают старикам по всей стране

— А вы за чем стоите? — интересуется одна из женщин у соседки по очереди.



— Я за препаратом от грибка. Я до этого по врачам ходила и чистила, и капала, и для размягчения ногтей мазь привязывала.



— А эти препараты помогают?



— Вот помогло! Всё прошло, а через год опять…



Через несколько минут из здания выходят двое мужчин. Один из них просит толпу отойти от дверей.



— Расходитесь, пожалуйста! Не загораживайте вход. Мы запретили здесь торговать, ничего не будет, — объявляет он.



В ответ на это бабушки начинают высказывать недовольство и грозить мужчине тем, что его нервные клетки не восстановятся.

