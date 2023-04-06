Увидели в газете и встали в очередь: что за чудо-эликсиры от всех болезней продают старикам по всей стране

Забирая квитанции ЖКХ, вы наверняка хоть раз видели в своем почтовом ящике рекламные газеты «про здоровье». На страницах таких изданий описывают необычные средства — не лекарства, а буквально чудодейственные эликсиры от разных болезней. На последней страничке обычно указано, где и когда будут продавать препараты. Это для тех, кто не может заказать зелье по интернету. Журналисты 29.RU побывали на одной такой встрече: убедились, что на эликсиры есть спрос среди пенсионеров, и выяснили, за что на самом деле пожилые люди готовы отдавать немаленькие деньги. Причем это происходит по всей стране.
В здание не пустили: как препаратами торгуют прямо на улице
Возле ночного клуба с баннером «Молодость всё простит» выстроилась очередь пенсионеров. Нет, они пришли сюда не вспомнить ту самую молодость — они пришли купить волшебные «препараты».
В основном собрались бабушки, но можно заметить и пару пожилых мужчин. Никого из них, судя по всему, не смущает, что здание совсем не похоже на аптеку. Они уже достали листочки с названиями нужных средств и приготовили деньги.
На парковке стоит машина с московскими номерами, рядом снует несколько молодых людей. Пенсионеры переговариваются между собой:
— А за чем сегодня очередь?
— Не знаю. Что привезли, то и будет.
— Ну что, скоро продавать-то начнут?
О том, что в этом месте сегодня можно купить «оздоровительные препараты», было написано в газете, которую накануне раскидали по почтовым ящикам. На страницах издания описаны различные товары, в газете их называют в основном эликсирами и позиционируют как средства для улучшения слуха, зрения, потенции, а также от грибка и от боли в суставах.
Если верить газете, то некоторые товары настолько хороши, что врачи о них «намеренно умалчивают», чтобы «выкачивать из простых людей деньги на бесполезные дорогостоящие препараты и ненужные операции».
— А вы за чем стоите? — интересуется одна из женщин у соседки по очереди.
— Я за препаратом от грибка. Я до этого по врачам ходила и чистила, и капала, и для размягчения ногтей мазь привязывала.
— А эти препараты помогают?
— Вот помогло! Всё прошло, а через год опять…
Через несколько минут из здания выходят двое мужчин. Один из них просит толпу отойти от дверей.
— Расходитесь, пожалуйста! Не загораживайте вход. Мы запретили здесь торговать, ничего не будет, — объявляет он.
В ответ на это бабушки начинают высказывать недовольство и грозить мужчине тем, что его нервные клетки не восстановятся.
— Поймите, мы к вам лично никаких претензий не имеем, — продолжает вежливо общаться с пенсионерками он.
— Вы должны понять, что вас обманывают, — не выдерживает его товарищ.
— Может, и обманывают! Это наше дело, — парирует одна из бабуль.
К дверям заведения подходит парень, очевидно, представитель торговцев. С ним вступает в диалог мужчина, который вышел из заведения:
— Мы же вам, ребята, в тот раз всё объяснили. Вам нельзя тут продавать. Ищите другое место.
— Меня в прошлый раз не было. Войдите в положение: у меня люди собрались. Сейчас найдем место, — пообещал парень.
В итоге продавать начали прямо на улице. Машина отъехала чуть подальше и припарковалась у соседнего дома. Багажник оказался заполнен коробками.
Две девушки остались стоять возле клуба: они записывали на бланки, что именно хотят купить бабушки, а потом отправляли их к машине. Там же, на парковке, девушки объясняли пенсионеркам, как правильно применять средства.
Стоят такие препараты от 590 рублей до 1530 рублей за упаковку — и это еще специальная цена, со скидкой. Пенсионеров, очевидно, такие суммы не пугают. Некоторые подходят с целыми списками: они покупают не в первый раз, берут сразу несколько разных средств.
«Он убил и расчленил мою родную»: что за истории печатают в газете про здоровье
Газета, в которой пишут, когда и где будут продавать новую порцию эликсиров, называется «Про здоровье» (но выходных данных там нет, очевидно, как СМИ она не зарегистрирована). Ранее похожие издания в России выпускались и под другими названиями.
Заголовки кричащие: «Запрещенное открытие! Что от нас скрывают и почему?», «Казахстанский школьник заткнул за пояс именитых ученых и доказал, что утраченное зрение можно полностью вернуть».
На страницах издания есть и якобы комментарии врачей. Правда, найти какую-либо информацию о медиках с такими именами, компетенциями и громкими заявлениями нигде, кроме этой газеты, нам не удалось. Мы ввели несколько имен в специальную базу по поиску экспертов и таких специалистов в ней не обнаружили.
Не подтвердилась и информация о существовании школьника из Казахстана, который «заткнул за пояс ученых» и придумал препараты, которые вернули зрение его бабуле, — эликсир и капли под названием «Визория».
Но главная фишка издания — это даже не заголовки, а цепляющие личные истории. От лица пенсионеров из разных регионов России публикуют отзывы, как то или иное средство поправило их здоровье.
Большую часть отзывов объединяет общая черта: они напоминают скорее не комментарий для газеты «Про здоровье», а сюжет передачи «Криминальная Россия».
Вот, например, трагичный рассказ о том, как маленькая девочка утонула в деревенском туалете.
— Внучка погибла чудовищно, провалившись в уличный туалет, куда полезла за мячиком. Внук тоже провалился, но остался жив, хоть немного боль заглушает. Ведь видеть, как достают из ямы обмякшее тело ребенка, врагу не пожелаешь! После этого я каждую секунду корила себя, что за внуками недоглядела, из-за чего обострился забытый артрит и развился ревматизм. Утром проснулась от того, что руки огнем горят и температура тела под 40, а на груди красные пятна, и боли в сердце. Вот так разом болячки на меня напали. И я думаю, что без курса эликсира «Неофлекс», глядишь, уже бы на шеях у детей хомутом повисла, — написано от имени Ольги Эдуардовны из Калуги.
Если история про утонувшую в выгребной яме внучку показалась вам слишком жестокой, то следующие отзывы читать вообще не рекомендуем.
Так, Егор Рустамович из Сочи, если верить написанному, при ужасных обстоятельствах потерял дочь:
— Такая радость была, когда дочь собралась замуж за адвоката. Он создавал впечатление порядочного человека, а на деле оказался душегубом. Дочь пропала и около недели не выходила на связь, а потом во дворе, где жил этот потрошитель, люди услышали сильный трупный запах в мусорке. Так и выяснилось, что он убил и расчленил мою родную, а останки спрятал в чемодан. Опознавал я ее по фрагментам, и картины этой мне не забыть никогда! Даже время пережитый шок не стерло, и это негативно сказалось на потенции. Поэтому я купил капсулы «Эреденом», после двух упаковок потенция восстановилась полностью!
Есть криминальная история и из Архангельска. Она поражает кровавыми подробностями, а заканчивается рекомендацией очередного эликсира.
— Я узнала об ужасном преступлении соседки только тогда, когда полиция и пожарные взломали дверь ее квартиры, — написано от лица пенсионерки Майи Анатольевны. — Там они нашли останки мальчика, ее сынишки, и серьезно пострадавшую ее саму. Она ударила ребенка ножом и убила. Тот же самый нож был у этой женщины в глазу. Она и шею себе резала, и вены, и живот, но не дорезала. Ведь убить себя не так просто, как кого-то другого! После всего увиденного неделю маялась болями в груди и скоро перенесла инфаркт.
Никаких данных о том, кто выпускает эту газету и где распространяет, на страницах самого издания нет. Однако там есть отзывы от пенсионеров из Ярославля, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода и других городов.
Не БАД и не лекарство: что за эликсиры продают пенсионерам
Средства из газеты выпускаются под брендом «Здравомед». Официальной организации с таким названием мы не нашли, но к этому мы еще вернемся. Зато есть одноименный сайт в интернете.
При внимательном изучении газеты и сайта можно узнать, что рекламируемые препараты лекарственными средствами не являются. Некоторые из них, согласно указанной информации, — это биологически активные добавки. Но большая часть — это пищевая или косметическая продукция, то есть даже не БАДы.
Например, эликсир «Декапрол», который позиционируется как средство для пищеварения, эликсир «Цистранол», которым предлагают поправить женское здоровье, тот самый эликсир для зрения «Визория» (тот, что от казахстанского школьника) — всё это концентраты безалкогольных напитков. Продавец указывает это на сайте.
Капли «Визория» оказались косметическим тоником для век (всё еще помните школьника из Казахстана и его бабулю?). А ушные капли «Биослух» — это масляный пищевой концентрат.
«Не существует волшебной пилюли»: что говорит врач
Мы не проводили лабораторные исследования конкретных препаратов, поэтому не можем делать выводы даже об их точном составе, не говоря уже о реальных свойствах.
Но могут ли в принципе существовать какие-то чудодейственные пищевые добавки, которые врачи по каким-то причинам скрывают от пациентов, и можно ли в принципе лечиться, не принимая лекарств, мы спросили известного врача и популяризатора науки Алексея Водовозова.
Алексей Водовозов — научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач. Ведет просветительский блог «Смотровая Военврача».
— Итак. Можно ли вылечиться чем-то, кроме лекарств? Нет. Да и с лекарствами далеко не всегда это получается. Далеко не все вещества в итоге становятся лекарствами, тем более в их натуральном, природном и неизмененном виде. Например, мы можем и сейчас найти иву белую, надрать с нее кору, сделать отвар и принимать при повышенной температуре. И жаропонижающий эффект реально будет. Правда, и побочных будет масса, потому что в коре ивы белой содержится салициловая кислота. Она же входит, скажем, в состав некоторых скрабов. Слизистая желудочно-кишечного тракта за скрабирование спасибо не скажет. Плюс там масса других веществ, совсем не полезных для человека, — говорит специалист.
Врач отметил, что именно поэтому более ста лет назад из коры ивы белой извлекли салициловую кислоту, превратили ее в более безопасную ацетилсалициловую кислоту, научились производить ее максимально чистой для уменьшения числа побочных эффектов, научились дозировать, выяснили массу информации в ходе сотен клинических исследований.
— Так это работает в реальной медицине, которая никогда ни от чего действительно эффективного не отказывается. Именно по этой причине не бывает «запрещенных открытий». Больной человек ни одному государству не выгоден: он не работает, плюс на него приходится тратиться.
— Но всё устроено слегка сложнее, открывать лекарства непросто, это долгий процесс, в ходе которого в первую очередь проверяется безопасность и только потом эффективность. И вот проверку на безопасность проходят далеко не все, — говорит эксперт.
Также Алексей Водовозов добавил, что пища не может лечить по определению:
— Странно было бы ожидать терапевтический эффект от кабачков или картошки. По всем понятиям продукты питания и не должны обладать подобными свойствами, иначе их бы пришлось изучать и регистрировать как лекарственные средства. Было такое в истории медицины? Сколько угодно. Статины, например, нашли в дрожжах, живущих на красном рисе. Только в пищевом виде они вызывали отравления у людей, поражая печень. А в лекарственном, прирученном варианте спасают тысячи жизней, предотвращая образование или разрушение атеросклеротических бляшек.
Врач заметил, что желание людей верить в чудо вполне объяснимо. Но в реальности никаких волшебных средств не существует.
— Понятно, что хочется верить в чудо-напитки, ничего не делая, не проходя вовремя обследование, не обращаясь к врачу до последнего, питаясь непонятно чем и пренебрегая физической активностью и полноценным сном. Но и это так не работает. Не существует волшебной пилюли, которая поможет нивелировать вред, нанесенный организму подобным образом жизни.
География широкая: что за люди и фирмы продают чудодейственные товары
По номеру телефона, указанному в газете «Про здоровье», не стали комментировать, что за препараты они продают. Сотрудник, ответивший на звонок, сказал, что не уполномочен общаться со СМИ.
На вопрос, к кому можно обратиться за информацией и есть ли у «Здравомед» юридическое лицо, наш собеседник дал контакты фирмы «Лаборатория красоты и здоровья». Она зарегистрирована в подмосковном Протвино.
И действительно, «Артепал», «Неофлекс», «Эредоном», «Декапрол», эликсир «Визория» и некоторые другие средства выпускает научно-производственное предприятие «Лаборатория красоты и здоровья». Однако в самой фирме нам объяснили, что на самом деле они не являются юридическим лицом «Здравомед», а всего лишь производят продукты для этого бренда.
Компания специализируется на том, чтобы выпускать продукцию для других фирм на заказ. То есть на себя фирма берет только технологический процесс, а продвижением и реализацией продукции будет заниматься заказчик. На сайте так и написано: «Мы производим — вы занимаетесь бизнесом».
ООО «НПП "Лаборатория красоты и здоровья"» специализируется на разработке, регистрации и выпуске БАДов и спортивного питания. Гендиректор фирмы, согласно данным из открытых источников, Архипов Олег Вячеславович. Учредитель — Меснянкина Мария Сергеевна. За 2021 год чистая прибыль компании составила
В «Лаборатории красоты и здоровья» также сказали, что вся информация о характере препаратов и заказчике указана на упаковке.
На сайте «Здравомед» удалось узнать, что средства изготовлены по заказу ИП Немилостивого Николая Алексеевича.
ИП Николай Немилостивый зарегистрировано в 2017 году в Москве. Указанный вид деятельности — розничная торговля вне магазинов, торговля гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах, торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла, торговля хозяйственным и туалетным мылом и розничная интернет-торговля. Николай Немилостивый также является владельцем товарного знака «Клуб здоровья».
Бизнесмен заказывал декларации соответствия по некоторым средствам, продающимся на сайте «Здравомеда» и рекламируемым в газете: «Микарол», «Декапрол», «Визория», «Артепал» и другим. Всё это — концентраты безалкогольных напитков.
Но не все средства «Здравомеда» делают в Протвино. Например, капли «Визория» и «Экстракт алоэ по Федорову», а также средство «Аденовит», если верить сайту продавца, производятся уже в Санкт-Петербурге холдингом «Созвездие мечты», тоже по спецзаказу. Компания занимается биологически активными добавками и лечебной косметикой.
Учредитель «Созвездия мечты» — Кузнецов Аркадий Владимирович, президент компании — Еремеева Наталья Георгиевна, директор — Кузнецов Владимир Аркадьевич. Чистая прибыль за 2021 год —
Препарат «Экстракт алоэ по Федорову», как указано на сайте продавца, производится специально для торговой марки «Фитомакс». Правообладатель этой марки — ООО «Амулет здоровья» из Калужской области. На компанию зарегистрировано 30 товарных знаков, в том числе «Фитомакс», «Царский кедр», «Здравотрав», «АкваSилк», «Императрица», «Барсучий сбор», «Десятисил», «Эффектум», «Царская поступь», «Гепачист ультра», «Флекс-актив». У компании есть 28 действующих сертификатов на безалкогольные напитки, косметические средства и смеси.
Владелец «Амулета здоровья» с 2018 года — Лобашёв Денис Петрович. Фирма зарегистрирована в городе Таруса. Основная деятельность фирмы — торговля, но также компания занимается производством БАДов, косметической продукции, лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. В
Кстати, препараты от «Здравомеда» продают и на сайте с названием «Фитомакс», логотип такой же, что принадлежит «Амулету здоровья». Описания фирм «Здравомед» и «Фитомакс» в разделе «О нас» идентичны. Также обе фирмы имеют один и тот же адрес в Москве.
Рекламируют на сайте и пластыри для понижения сахара в крови и для очистки организма. Их производят в Китае, фирма называется ShaanXi ZhongBang Pharma-Tech Co.
Интересно, что на сайте «Здравомеда» раньше продавали эликсир даже для лечения алкоголизма. Сейчас средства под названием «Алкозамин» в наличии нет. По документам это комплексная пищевая добавка. Производила ее ныне ликвидированная Научно-производственная компания «Апифитогрупп».
Научно-производственная компания «Апифитогрупп» — компания, которая была зарегистрирована в Перми. Основной вид деятельности по документам: «Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки», также фирма занималась продажей чая, кофе, пряностей. Не так давно юрлицо ликвидировали. Учредитель — Павел Баканин, последний гендиректор и ликвидатор — Ксения Какулия.
Также на сайте «Здравомед» продают препарат, произведенный по заказу ИП Васильева Николая Васильевича из Башкирии. По его заказу производят средство «Катана Мэн» — оно позиционируется как препарат для борьбы с эректильной дисфункцией.
Николай Васильев — предприниматель из города Октябрьского. Занимается торговлей. Он заказывал сертификаты соответствия на безалкогольные напитки «Катана Мэн» и «Катана Мэн Форте», медовые смеси «Аденурол» и «Репростан».
Кроме того, на сайте «Здравомед» продают товары от ООО «Алфит Плюс» — компании, зарегистрированной в Барнауле. Эта фирма занимается производством БАДов, парфюмерии и косметики. Она также занимается контрактным производством, то есть делает товары для других фирм.
Учредители ООО «Алфит Плюс» — Корепанов Валерий Сергеевич, Козицын Антон Игоревич, Груздева Ирина Сергеевна, Корепанов Сергей Валерьевич. Чистая прибыль за 2021 год —
На «Апифитогрупп» и «Амулет здоровья» даже жаловались в антимонопольную службу. В
Названия препаратов отличались от тех, что рекламируют в газете «Про здоровье», но ситуация была похожа: БАДы, пищевые и косметические продукты представляли общественности как средства, способные вылечить конкретные заболевания.
Выходит, что подобные эликсиры продают разные ИП и организации уже не один год. Меняются, похоже, только названия. А значит, в разных городах страны в определенные дни выстраиваются такие же очереди, как в Архангельске, — за чудом от всех болезней.
Предупредите своих пожилых родственников, что лекарства на улице не продают, что врачи никогда не порекомендуют препарат от всех болезней не потому что врач плохой, а потому что таких лекарств не существует в природе. И вообще, для ветеранов многие жизненно важные лекарства могут выписывать бесплатно, а непонятное зелье на последние деньги покупать не стоит. Это подтвердит любой участковый врач! А если есть серьезные заболевания, тем более не стоит терять время, нужно немедленно обращаться за помощью к медикам.