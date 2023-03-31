Выпуск машин Lada приостановят в конце мая — перебои с поставками запчастей: новости СВО за 30 марта

МВД Белоруссии подтвердило РБК задержание Москалева, приговоренного в России к двум годам колонии общего режима по уголовному делу о «дискредитации армии».

Дело Москалева начало разворачиваться весной 2022 года, после того как дочь Алексея подготовила на уроке изо антивоенный рисунок. В школу приехала полиция, на девочку началось давление. Вместе с этим силовики заинтересовались отцом. Тогда же и обнаружили его первый антивоенный комментарий.



28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии по делу о повторной дискредитации армии России. К этому времени Москалев уже выехал из Тулы. Дочь Алексея Маша находится в приюте.