Страна идеального «абибаса». Как россиянка живет в Монголии и работает учительницей

Несмотря на близость к России, для многих Монголия — неизведанная экзотика. Хотя из Сибири туда можно доехать на машине и для россиян там действует
«Здесь очень уважают учителей»
Я устроилась на работу в Монголию, когда был ковидный карантин. Тогда я работала воспитателем в детском доме: нравилось всё, кроме зарплаты. Однажды моя тетя увидела объявление в бегущей строке о том, что в монгольскую школу нужны учителя. Она рассказала об этом мне, я отправила резюме, и мне позвонила завуч. Так я попала в Монголию.
Я работаю в школе по контракту, который подписываешь на год и можешь продлевать. Но если ты не компетентен либо не соблюдаешь законы страны или правила школы, с тобой его могут расторгнуть. Сама школа российско-монгольская, там работают педагоги из самых разных стран: Италии, Англии, Китая, Японии, Бразилии, Америки, Канады. Дети изучают русский язык и литературу, на русском языке преподаются математика, химия, биология. Английской грамматике тоже учат российские преподаватели, а спикингу — уже носители языка. На монгольском языке дети проходят математику, физику, литературу и историю Монголии.
Выпускники школы получают и монгольский, и русский аттестаты, чтобы потом иметь возможность поступить в российские вузы. После учебы они обычно возвращаются в Монголию и работают там. Также есть программа, по которой ты можешь отправить заявку и попасть в школу при посольстве какой-нибудь страны. В Монголии есть и такие школы.
Здесь я почти живу на работе, но это мой выбор — я очень ее люблю. В Монголии невероятно уважают учителей. В России дети могут сказать педагогу: «Ты не имеешь права», и вообще многие относятся к тебе как к обслуживающему персоналу. А здесь дети хотят обучаться, тянутся к тебе, пытаются с тобой разговаривать, впитывают что-то интересное. Нет такого, чтобы школьник запустил снежок в голову педагога, толкнул или угрожал ему своими родителями. Дети здесь не ведут себя, как маленькие волчата, а учителя — действительно уважаемые люди.
«Говядина прямо пахнет парным молоком»
Монголия чем-то похожа на Россию: возможно, сказывается коммунистическое прошлое. Цены не сильно отличаются от наших: они выше, чем в Красноярске, но ниже, чем в Бурятии или Москве. Здесь очень свежая говядина, она прямо пахнет парным молоком. Овощи выращивают с помощью гидропоники либо привозят из других азиатских стран или из России. Бензин стоит столько же, сколько у нас. А вот одежду можно купить намного дешевле: например, кроссовки. Рядом Китай, и вещи ввозить легче. Мы с коллегами обсуждали, что это страна идеального «абибаса». Одежда не брендовая, но сшита изумительно: это реплики очень хорошего качества.
Монгольские спортивные вещи — это нечто! В Сибири такого не найти. На азиатских «найках» и «адидасах» всегда яркие красивые узоры и цвета, в отличие от классических вещей, которые мы привыкли видеть в России. Еще здесь очень дешевые шерстяные вещи. Год назад я была в Ачинске, и там в монгольском магазине носки из шерсти стоили больше тысячи рублей. А в Монголии теплейшие гетры до колена, в которых комфортно гулять даже в сильные морозы, стоят максимум 400–500 рублей.
«Монголы жгут конский навоз для обеззараживания воздуха»
Из особенностей можно назвать местную кухню: в ресторанах очень много мяса, обычно оно жирное и на костях. Монголы очень громко разговаривают и смеются. Они очень эмоциональные, даже чавкают во время еды. Иногда появляется ощущение, что ты попал в компанию слегка выпивших родственников. Они громко радуются, громко смеются и громко страдают. Как и многие жители Азии, люди здесь плохо переносят алкоголь.
Монголы — очень красивая нация, все люди очень разные. Если вы думаете, что азиаты похожи друг на друга, то это совсем не про монголов. У всех разные фигуры, скулы, лица, глаза. К тому же это очень добрый народ. Конечно, есть традиции, которые нам кажутся странными: например, люди жгут конский навоз и думают, что он обеззараживает воздух. Эти какашки сжигают и в школах, и в магазинах. Так как Монголия — страна буддистов, тут часто жгут специальную травку: запах приятный, но навязчивый.
Однажды в школу дети принесли какие-то косточки в мешочках. Они сказали, что это игрушки. Я говорю: «Какие игрушки, это же косточки?». А дети ответили: «Ну да, от бараньего позвоночника, мы с ними играем».
«Русский знают многие, но без монгольского тут сложно»
Русский язык в Монголии знают люди старше
В магазинах много российских продуктов: крупы, гречка, макароны, рис, майонез, приправы. Из приятного — много интересных азиатских продуктов из Китая и Кореи. Еще здесь достаточно немецких товаров.
«Без солнцезащитного крема и теплой куртки тут можно умереть»
Здесь очень жаркое лето и морозная зима. Но из-за сухого климата холода в Монголии переносятся легче, чем в Красноярске. Я всю зиму хожу в конверсах, и мне не холодно, потому что плотная подошва защищает от холодной земли. Осадков здесь мало, они выпадают примерно 15 дней в году. Самое опасное — это степной ветер. Но в городе он не такой сильный, защищают дома. А вот на открытой местности тебя просто сдует. Зимой в Монголии можно умереть без шапки и без непродуваемой куртки.
Лето здесь тоже не влажное. Травы и деревьев мало, дожди идут очень редко, рек тоже нет. Просто стоит сухое пекло. Здесь обязательно надо пользоваться солнцезащитным кремом — и зимой, и летом. Кожа обветривается постоянно.
В Улан-Баторе очень низкое атмосферное давление, так как город находится на высоте 1300 метров над уровнем моря. И если у кого-то гипертония, такому человеку тут будет очень сложно. А людям с низким давлением тут хорошо: не болит голова, хорошо спится.
«Обязательно надо пожить в юртах»
За годы жизни в Монголии я побывала в степях, в горах, пожила в юртах, посетила большую статую Чингисхана (крупнейшая конная статуя в мире высотой 40 метров. — Прим. ред.). Очень советую туристам пожить в юртах и съездить к статуе Чингисхана, побывать в местных музеях. В Улан-Баторе нужно посетить рестораны монгольской, китайской, корейской и японской кухни, здесь их очень много. В заведениях подают свежее, жирное и вкусное мясо — особенно баранину.
Сам Улан-Батор включает в себя не только типичные советские дома, но и здания, которые строили китайцы и корейцы. Весь город — это смешение стилей СССР, Китая и Кореи. Есть целые районы похожих друг на друга домов, а есть эклектика, как в центре города. Всё очень разное и интересное. Также здесь очень крутые торговые центры с большим ассортиментом.
«Отпуск на хакасских озерах теперь стал мечтой»
Я не думаю, что буду жить в Монголии всегда. Главный минус моей работы — не идет выслуга лет и преподавательский стаж. В России я считаюсь безработной. Каждый месяц я отправляю себе деньги в пенсионный фонд, но никаких начислений с зарплаты нет. И получать пенсию после
80% своей зарплаты я отправляю домой, а на 20% зарплаты я живу здесь. Я люблю свою страну и учу детей любить Россию, учу нашему языку. Могу сказать, что я поддерживаю Россию, только в Монголии.
Если раньше я в отпуске думала, куда бы слетать, сейчас я мечтаю о летнем отдыхе на даче, на хакасских озерах, на Красноярском море. Сидишь и думаешь: «Вот бы на рыбалочку!»