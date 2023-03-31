Страна идеального «абибаса». Как россиянка живет в Монголии и работает учительницей

«Здесь очень уважают учителей»

Я устроилась на работу в Монголию, когда был ковидный карантин. Тогда я работала воспитателем в детском доме: нравилось всё, кроме зарплаты. Однажды моя тетя увидела объявление в бегущей строке о том, что в монгольскую школу нужны учителя. Она рассказала об этом мне, я отправила резюме, и мне позвонила завуч. Так я попала в Монголию.



Я работаю в школе по контракту, который подписываешь на год и можешь продлевать. Но если ты не компетентен либо не соблюдаешь законы страны или правила школы, с тобой его могут расторгнуть. Сама школа российско-монгольская, там работают педагоги из самых разных стран: Италии, Англии, Китая, Японии, Бразилии, Америки, Канады. Дети изучают русский язык и литературу, на русском языке преподаются математика, химия, биология. Английской грамматике тоже учат российские преподаватели, а спикингу — уже носители языка. На монгольском языке дети проходят математику, физику, литературу и историю Монголии.