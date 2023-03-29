Российских спортсменов могут допустить до международных соревнований, но нужно выполнить три условия

Российские банки устроили кредитные каникулы участникам СВО почти на 70 миллиардов рублей

Российские банки с конца сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 69,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает Банк России.

Согласно информации ЦБ, банки провели реструктуризацию 428 кредитов военнослужащих, у которых есть ИП или ООО с одним участником. Всё это за период с 21 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года.

