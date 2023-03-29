Почем паспорт? Страны СНГ будут выдавать гражданство россиянам с деньгами

Грузия

«Купить» паспорт этой страны можно было с 2017 года — за инвестиции в размере 200 тысяч долларов, позже эту сумму увеличили до 300 тысяч. Пока эта программа приостановлена, при этом грузинские власти подумывают о том, чтобы снова предоставлять людям гражданство за существенный вклад в экономику страны. Здесь также признается двойное гражданство.



Узбекистан

В этой стране тоже могут появиться «золотые» резиденты. В ноябре 2022 года такое предложение поступило со стороны министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана. В упрощенном порядке гражданство страны смогут получать иностранцы, которые вложили в экономику страны не менее 1 миллиона долларов. Поправки в закон о гражданстве уже внесены на общественное обсуждение. Окончательное решение будет вынесено в ноябре 2023 года. Власти планируют, что это повысит инвестиционную привлекательность страны.

