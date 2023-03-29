Почем паспорт? Страны СНГ будут выдавать гражданство россиянам с деньгами

Пока страны «дальнего зарубежья» прекращают или подумывают сворачивать программы инвестиционного гражданства, республики бывшего СНГ подумывают о том, чтобы включиться в гонку за деньги россиян. Несколько стран — Армения, Грузия и Узбекистан — уже объявили о возможности предоставлять гражданство за существенный вклад в их экономику.
Армения
На портале проектов правовых актов страны опубликован документ, в котором оговаривается возможность принимать в гражданство иностранцев за значительный вклад в экономику, науку и здравоохранение. Для этого нужно инвестировать от 150 тысяч долларов в образовательный фонд или купить гособлигации, а также сделать взнос в одобренный властями венчурный и инвестфонд.
Рассмотрение законопроекта намечено на октябрь 2023 года. Если его примут, то программа может стать действительно привлекательной для россиян. Человек, желающий принять гражданство Армении, может не отказываться от российского — страны признают двойное.
Грузия
«Купить» паспорт этой страны можно было с 2017 года — за инвестиции в размере 200 тысяч долларов, позже эту сумму увеличили до 300 тысяч. Пока эта программа приостановлена, при этом грузинские власти подумывают о том, чтобы снова предоставлять людям гражданство за существенный вклад в экономику страны. Здесь также признается двойное гражданство.
Узбекистан
В этой стране тоже могут появиться «золотые» резиденты. В ноябре 2022 года такое предложение поступило со стороны министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана. В упрощенном порядке гражданство страны смогут получать иностранцы, которые вложили в экономику страны не менее 1 миллиона долларов. Поправки в закон о гражданстве уже внесены на общественное обсуждение. Окончательное решение будет вынесено в ноябре 2023 года. Власти планируют, что это повысит инвестиционную привлекательность страны.
А кто еще?
До недавнего времени россияне могли претендовать на упрощенный порядок получения гражданства в трех странах. Сейчас среди действующих остались Турция и Гренада, Черногория с 1 января 2023 года перестала выдавать «золотые паспорта». Чтобы принять гражданство Турции, нужно инвестировать в недвижимость от 400 тысяч долларов. Подданство Гренады обходится намного дешевле — от 150 тысяч долларов.
— По сложности в плане сроков и объема пакета документов проще всего гражданство Турции оформить. Но с 12 июня 2022 оно стало существенно дороже, поток желающих снизился. Достаточно «бюджетно», если вообще так можно выразиться про данные программы, можно подать на карибское гражданство. Ну, и программа Черногории очень востребована. Пакет документов по сравнению с Карибами приблизительно одинаковый, — объяснил президент компании Apex Capital Partners Нури Катц.