В России снова выпускают велосипед «Кама» из советского детства. Как он выглядел тогда? И каким стал сейчас?

Складная «Кама» была одним из самых популярных велосипедов лет тридцать–сорок назад. Когда вышла новость о возрождении бренда, одной из первых на нее отреагировала представитель МИД Мария Захарова. Она написала длинный пост, где перечислила каждую деталь любимого велосипеда из детства и поделилась связанными с ним воспоминаниями.
Как выглядела советская «Кама», и чем похож на нее велосипед 2023 года? Вы можете сравнить сами: наши коллеги из 59.RU собрали в одном видео архивные и современные кадры. Смотрите видеосюжет чуть выше.
Сегодня велосипед выпускает не «Велта» (это предприятие закрылось), а другой пермский завод — «Форвард». Стиль ретро сохранили специально — велосипед выпустили к
В новом велосипеде многое напоминает о старой «Каме»: размер колес, складная рама, возможность регулировать высоту руля и сиденья, наличие звонка и багажника, а также сумки для инструментов, защита цепи. Но специалисты «Форварда» уточняют, что классический городской велосипед-универсал обновлен в соответствии с современными требованиями. Рама у новой «Камы» шире, замок складывания — с эксцентриковым типом крепления (он более надежен), в каретке используются промышленные подшипники и втулки.
Пока «Каму» выпускают только в классическом красном цвете, но на следующий год планируют добавить еще три: белый, синий и зеленый. Также можно будет выбрать велосипед с размером колес не только 20 (это классика), но и 24, а также 26 дюймов. Будет и вариант с переключателем скоростей.