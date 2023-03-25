В России снова выпускают велосипед «Кама» из советского детства. Как он выглядел тогда? И каким стал сейчас?

Складная «Кама» была одним из самых популярных велосипедов лет тридцать–сорок назад. Когда вышла новость о возрождении бренда, одной из первых на нее отреагировала представитель МИД Мария Захарова. Она написала длинный пост, где перечислила каждую деталь любимого велосипеда из детства и поделилась связанными с ним воспоминаниями.

