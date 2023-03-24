Мобилизованный вернулся домой и в соцсетях прочитал, что он уклонист. В суде он заставил сплетников платить

Текст второго сообщения (орфография и пунктуация сохранены):

«Вопрос мой в том, как может руководить коллективом УПШ-2 ЦПС [Николай], который перед всем призывным народом, а именно Мужчинами с большой буквы, многие из которых работали и видели этот беспредел, ползал на коленях, чтобы его вернули домой!!!!! Как этот немужик, неуважаемый руководитель будет руководить участком, где его не уважают люди?».



Сообщения прочитали многие коллеги Николая и он переживал о том, какое мнение о нем сложится, — правдой, по его словам, там было только указанное место работы. Он получил повестку и явился в призывной пункт, никогда ни к кому не обращался, чтобы избежать призыва. Да он даже участвовал ранее в боевых действиях — в 2000 году. Так что фразы «пытался уйти от призыва», «выплакал себе отсрочку», «ползал на коленях» были для него оскорбительны, а его авторитет перед руководством и подчиненными пострадал из-за клеветы. С заявлением об этом он и пошел в суд.

