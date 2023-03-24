Главная проблема Крыма осталась нерешенной: сколько стоит отдых на полуострове и стоит ли туда ехать

Логистика — главная проблема

— Раньше мы из Москвы долетали до Симферополя, — объяснил турист Михаил Королев. — А теперь... На поезде больше суток ехать. Комбинированные поездки типа «самолет + поезд» тоже не очень удобные и достаточно дорогие.

Из Сибири, например, в Крым вообще на поезде ехать трое суток. То есть путь туда-обратно съест почти неделю.

— Вот и получается, что главными отдыхающими на майских праздниках будут автомобилисты, — считает Сергей Ромашкин. — Некоторые умудряются домчаться из Москвы до Крымского моста за 18 часов. Но, согласитесь, таких умельцев не очень много. Поэтому, скорее всего, приедут на машинах из соседних регионов — Краснодара и Ростова-на-Дону.