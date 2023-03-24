В НАТО призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине: новости СВО за 23 марта

В Швеции сообщили, что ЕС не обсуждает новый пакет антироссийских санкций

ЕС в настоящее время не обсуждает введение новых санкций против России. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон по прибытии на саммит ЕС.



— Никаких новых санкционных пакетов в настоящее время не обсуждается. Сейчас речь идет о систематическом выполнении уже существующих санкций, — сказал премьер-министр.



После начала российской специальной военной операции на Украине страны ЕС значительно расширили санкции против РФ. Приняты уже 10 санкционных пакетов.

