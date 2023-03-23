Планируем майские праздники: топ-5 стран, куда можно слетать без визы

Майские праздники всё ближе, и, если вы планируете провести их за рубежом, сейчас самое время планировать поездку. Наши коллеги из MSK1.RU уже рассказывали о том, возможно ли получить шенгенскую визу сейчас. Если же вы решили не рисковать и выбрать страну, куда можно съездить без визы, то эта подборка для вас.
Армения
Одна из таких стран — Армения, для въезда не обязательно предъявлять даже загранпаспорт. Здесь очень живописные горные пейзажи, так что отпуск в Армении отлично подойдет, например, любителям активного отдыха. К тому же, эта страна считается одним из самых бюджетных направлений для туризма.
Израиль
Весна в Израиле — отличное время года. Море уже достаточно теплое, но воздух еще не прогревается до летних экстремальных температур. В эту страну россияне по-прежнему могут попасть без визы, достаточно загранпаспорта. Однако придется потратиться на билеты: перелет в одну сторону обойдется вам в 15–20 тысяч рублей.
Монголия
О природных красотах Монголии слышал, пожалуй, каждый. Страна славится также уникальной культурой, традиции которой во многих ее городах хранятся до сих пор. Для посещения Монголии достаточно загранпаспорта, виза не нужна.
Турция
Страна не нуждается в представлении, отдых в Турции для россиян — уже привычный выбор. Можно взять путевку «всё включено» или разработать свой маршрут самостоятельно. Помните, что в стране есть не только пляжи и отели со шведским столом, но также древние руины и живописные природные достопримечательности.
ОАЭ
Дубай славится разнообразием доступных развлечений, шопингом и впечатляющей архитектурой. А еще для посещения Эмиратов не требуется виза. Билеты на конец апреля стартуют от 20 тысяч рублей в одну сторону.
Также можно почитать о том, как получить «шенген», если вы в другой стране. У процедуры есть некоторые нюансы, но в остальном это не запрещено. Читайте также о том, сможет ли Абхазия стать бюджетной альтернативой Сочи, где отдыхать с каждым годом становится всё дороже. Кроме того, мы публиковали мнение российской туристки об отдыхе в Дагестане — регион произвел на нее сильное впечатление.