Планируем майские праздники: топ-5 стран, куда можно слетать без визы

Майские праздники всё ближе, и, если вы планируете провести их за рубежом, сейчас самое время планировать поездку. Наши коллеги из MSK1.RU уже рассказывали о том, возможно ли получить шенгенскую визу сейчас. Если же вы решили не рисковать и выбрать страну, куда можно съездить без визы, то эта подборка для вас.