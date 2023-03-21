В новосибирскую лабораторию впервые за сезон принесли клеща — фото чудовища

В новосибирскую лабораторию впервые за этот сезон принесли клеща.
Это произошло вчера, 20 марта, рассказали журналисту НГС в лаборатории «Инвитро — Сибирь».
— Известно, что это был именно укус с наползанием, произошло это в Республике Алтай. Можно отметить, что в 2022 году первый клещ поступил чуть позже — в конце марта, — объяснил журналисту НГС врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков.
Ранее мы рассказывали, на какие инфекции в Новосибирске можно проверить клещей и как не спутать боррелиоз с диареей.
Если вы тоже сняли клеща в этом сезоне в Новосибирской области, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: