В Кремле рассказали об отношении Путина к ордеру на свой арест: новости СВО за 20 марта

В Кремле рассказали об отношении Путина к ордеру на его арест

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о личном отношении Владимира Путина к решению Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдать ордер на его арест.

— Относимся к этому спокойно, всё тщательно фиксируем. Если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится, — отметил Песков.