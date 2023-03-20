Банкротство мертвого. Отец троих детей получил в наследство от бывшей жены 2,5 миллиона долга и массу проблем

Официально развод так и не оформили. Сергей говорит, что для него это было не принципиально. Для жены, видимо, тоже — создавать новые семьи никто из них не собирался. Просто жили отдельно, своей жизнью, общались нечасто.



Через четыре года после расставания Ирина умерла от ковидной пневмонии. Сергей вспоминает, что до этого она жаловалась на плохое самочувствие: постоянные простуды, ОРВИ, кашель, температуру. Причину такого внезапного падения иммунитета так и не выяснили.

При очередном обострении ОРВИ стало настолько плохо, что Ирину положили в больницу.

