Бойца батальона «Ахмат» и мобилизованного похоронили в Барабинском районе — один из них ушел на СВО с братом-близнецом

В Барабинском районе прошли похороны погибших в спецоперации. Как сообщает издание «Барабинский вестник», (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты "Барабинский вестник"»), похоронили 50-летнего бойца отряда «Ахмат» Федора Барчана и 33-летнего мобилизованного Александра Шапошникова.
— Несмотря на возраст, не мог остаться в стороне от происходящего, отправился на СВО добровольцем в составе батальона «Ахмат». Погиб при исполнении воинского долга 2 марта 2023 года, — говорится в некрологе газеты.
В этот же день в районе простились с 33-летнем Александром Шапошниковым.
— Окончил железнодорожное училище, работал в локомотивном депо станции «Барабинск». Был мобилизован 26 сентября 2022 года вместе со своим братом-близнецом Николаем. Погиб 3 марта 2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, — пишет «Барабинский вестник».
У Александра Шапошникова остались жена и двое детей.
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