«Без указа президента они незаконны». Эксперты — о начале массовой раздачи повесток и о том, что вскрыла мобилизация

Литовкин рассказал MSK1.RU, что военкоматы пока не содержат точных данных о тех людях, которые стоят у них на учете. Поэтому сейчас проводят цифровую обработку данных — их нужно дополнять. Речь идет о данных всех военнообязанных: и срочниках, и контрактниках, и запасниках.



— Просто проверяют, где и как человек служил, какие у него документы есть. Такая [цифровая] база, конечно, нужна: военкомат должен точно знать, кто находится у него на учете и кого можно пригласить по тем или иным потребностям Вооруженных сил, если такие потребности есть, — объясняет Литовкин.