«Без указа президента они незаконны». Эксперты — о начале массовой раздачи повесток и о том, что вскрыла мобилизация

В России начали массово раздавать повестки в военкоматы. По данным юриста Павла Чикова, повестки присылают уже в 42 регионах. Официально раздачу повесток подтвердили в трех российских регионах.
В основном призывникам приходят повестки «для уточнения данных», большая часть сообщений приходит от молодых людей, которые еще не проходили срочную службу. Корреспондент MSK1.RU поговорил с военными экспертами и юристом о том, что может значить это массовая раздача.
Страшная неразбериха
25 ноября Владимир Путин подписал указ о создании единой цифровой базы военнообязанных: военкоматы должны были оцифровать все свои данные, а потом собрать их в общую базу, привлечь оттуда информацию из других ведомств и запустить ее в работу. Планируется, что база станет доступна с 1 апреля 2024 года.
Эксперты связывают создание этой единой электронной базы с хаосом, который творился в России после объявления частичной мобилизации.
— Призывают студентов, призывают больных, призывают родителей трех детей. Это безобразие! Когда объявили частичную мобилизацию, была же страшная неразбериха, — сказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин корреспонденту MSK1.RU.
Литовкин рассказал MSK1.RU, что военкоматы пока не содержат точных данных о тех людях, которые стоят у них на учете. Поэтому сейчас проводят цифровую обработку данных — их нужно дополнять. Речь идет о данных всех военнообязанных: и срочниках, и контрактниках, и запасниках.
— Просто проверяют, где и как человек служил, какие у него документы есть. Такая [цифровая] база, конечно, нужна: военкомат должен точно знать, кто находится у него на учете и кого можно пригласить по тем или иным потребностям Вооруженных сил, если такие потребности есть, — объясняет Литовкин.
Никто не знает, что происходит с людьми
О хаосе в военкоматах нам рассказал и заместитель директора Института политического и военного анализа, военный эксперт Александр Храмчихин. Эксперт считает, что сейчас нет никаких поводов для беспокойства.
— Мобилизация вполне ожидаемо выявила полнейший бардак с точки зрения учета военнообязанных, и теперь, видимо, отдано указание навести порядок, причем даже не на уровне министерства, а на уровне Кремля. Вот поэтому и вызывают людей для уточнения данных, — объясняет Храмчихин.
Храмчихин отмечает, что за последние годы «военкомат никогда ни на чем не настаивал»: призывников никогда не приводили насильно в здания военных комиссариатов, а за запасниками никто не следил. Так быть не должно, считает эксперт.
— В военкоматах никто не знает, что происходит с людьми после того, как они ушли на дембель. Причем неважно, в каком качестве они на него ушли: хоть призывники, хоть контрактники, хоть офицеры, — говорит Храмчихин.
Надо ли приходить в военкомат?
— Если вам пришла повестка для уточнения данных, вам вручили ее лично в руки и под подпись, тогда да — вы должны прийти в военкомат, — говорит военный юрист Евгений Крылов. — Проводить рассылку повесток по адресам — это легально, такое происходит каждый год перед призывом. Обычно уточняют данные о смене фамилии, места жительства, образования, места работы и другие данные.
— Такой массовый способ рассылки повесток оказался эффективным. Большая часть населения спокойно приходит в военкомат по повесткам из почтового ящика. Такой вот менталитет у населения: если военкомат прислал повестку — надо идти, — отметил в разговоре с MSK1.RU Крылов.
В интернете также появляются сообщения о том, что людям приходят повестки на военные сборы. Это незаконно, отмечает Крылов.
— Без указа президента эти повестки незаконны, потому что, собственно, нет указа. А значит, нет и военных сборов. Такие повестки теоретически присылать не должны, — объясняет Крылов корреспонденту MSK1.RU.
Крылов не связывает историю с повестками со слухами о второй волне мобилизации. По мнению юриста, это, скорее, приурочено к весеннему призыву, который начнется уже
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