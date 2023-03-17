Бойцу, вернувшемуся с СВО тяжелым инвалидом, предложили заселиться в убитую квартиру без света, воды и газа

Сейчас квартира забита мусором и хламом, вместо оконных стекол на некоторых окнах натянуты куски рекламного банера и пластиковый материал для теплиц — как рассказали в администрации, окна закрыли, потому что туда стали залезать бездомные. Лишь одна из комнат расчищена от мусора — видимо, там относительно недавно кто-то жил. Семен предполагает, что это помещение сдавала в аренду мать.

По его словам, когда в 18 лет они только вышли из детского дома, квартира была в таком же запущенном состоянии: грязь, хлам, без воды и электричества, плюс огромный долг. Сохранились фотографии тех лет. Если бы право проживания тут было только у братьев, они бы решили за эти годы проблему: отремонтировали, приватизировали, жили или продали. Но в той квартире было прописано восемь человек: сестры, их дети и мать, с которой братья не общались. Если бы была дружная, крепкая, единая семья, они бы вместе обо всём смогли договориться. Но, как видите, тут совсем другой случай.

