В России разносят повестки «для уточнения данных». Что будет, если не ходить в военкомат

Что за повестки?

Во всех регионах рассылку повесток объясняют либо военными сборами, либо актуализацией данных. В военкомате Ярославской области журналистам портала 76.RU объяснили, что повестки для уточнения данных рассылаются регулярно. По закону военкомат действительно имеет на это право.



— Повестки на уточнение данных воинского учета — это все повестки на любые мероприятия, которые не связаны с медкомиссией, военными сборами, призывом на срочную службу или по мобилизации. Это просто сверка документов воинского учета, — говорит юрист Евгений Крылов. — Не нужно забывать, что с 1 апреля будет призыв, поэтому повестки такого формата рассылают вообще всем, потому что грядет призыв и нужно набрать определенное количество человек на срочную службу в армию. Экстраординарного в этой ситуации ничего нет.

