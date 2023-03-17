В России разносят повестки «для уточнения данных». Что будет, если не ходить в военкомат

В середине марта военкоматы по всей стране активизировались — россияне в разных регионах стали получать повестки. 13 марта об этом сообщили жители Свердловской области, позже уведомления с требованием прийти в военкомат получили студенты из Новосибирска, в Ярославле горожане рассказали, что сотрудники военкомата разносят повестки по домам. Мобилизация при этом не объявлялась, в Кремле уверяют, что она и не обсуждается, а для весеннего призыва пока рано.
Что за повестки?
Во всех регионах рассылку повесток объясняют либо военными сборами, либо актуализацией данных. В военкомате Ярославской области журналистам портала 76.RU объяснили, что повестки для уточнения данных рассылаются регулярно. По закону военкомат действительно имеет на это право.
— Повестки на уточнение данных воинского учета — это все повестки на любые мероприятия, которые не связаны с медкомиссией, военными сборами, призывом на срочную службу или по мобилизации. Это просто сверка документов воинского учета, — говорит юрист Евгений Крылов. — Не нужно забывать, что с 1 апреля будет призыв, поэтому повестки такого формата рассылают вообще всем, потому что грядет призыв и нужно набрать определенное количество человек на срочную службу в армию. Экстраординарного в этой ситуации ничего нет.
То есть если повестка пришла для уточнения данных — никаких других действий в военкомате не должны предпринимать, только проверить информацию.
В соцсетях также распространялось фото повестки, получателя которой якобы могут отправить в зону спецоперации. Согласно данным из этого документа, принадлежит она жителю одного из районов Свердловской области. Департамент информполитики региона назвал снимок фейком.
— В военкомат Свердловской области поступила информация о том, что один из жителей региона якобы получил повестку с пометкой «Для отправки в зону проведения СВО». Сведения о существовании и распространении подобных повесток являются фейком. Повесток с целью «Для отправки в зону проведения СВО» не существует. В повестках используются стандартные формулировки целей вызова в военкомат: «Медосвидетельствование», «Заседание призывной комиссии», «Уточнение военно-учетных данных», «Отправка в воинскую часть», «Прохождение альтернативной гражданской службы», — говорится в заявлении департамента.
16 марта днем администрация одного из районов Бурятии отчиталась об отправке мобилизованных жителей в зону спецоперации, однако позже в пресс-службе правительства республики заявили изданию РИА Новости, что речь шла о добровольцах.
Какую информацию проверяют?
Прошедшая осенью прошлого года частичная мобилизация выявила недостатки в работе военкоматов — повестки получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные Министерством обороны. Среди них были и многодетные отцы, и тяжелобольные люди с инвалидностью, был даже инцидент, когда повестка пришла на имя умершего. После этого Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать всю систему работы военкоматов, а позже поручил к апрелю 2024 года сформировать государственный информационный ресурс, необходимый для актуализации данных воинского учета. Впрочем, и без этого ресурса военкомат должен быть в курсе ключевых событий в жизни военнообязанных.
— Если человек поменял место жительства, поступил в вуз, сменил фамилию, женился — обо всех своих телодвижениях как гражданина он обязан сообщать в военкомат. Повестки для уточнения воинского учета могут рассылать кому угодно, под любым предлогом, — говорит юрист.
А можно не ходить по повестке?
Повестка «для уточнения данных» — это такой же документ, как и любая другая повестка от военкомата. Ее должны вручить человеку лично и под роспись сотрудники военкомата или полиции, также это могут сделать по месту работы или учебы. Если документ передали через родственников, друзей, соседей, положили в почтовый ящик или подсунули под дверь — она не считается доставленной. Но если она доставлена и гражданин за нее расписался, то за неявку по повестке грозит штраф
— Если человек за повестку расписался — он обязан по ней прийти, не расписался — не обязан. Расписался и не пришел — штраф от пятисот рублей до трех тысяч, — говорит Крылов.
Аналогичное наказание за неявку по повесткам на военные сборы, которые сейчас тоже рассылают. Уважительными причинами для неявки по повестке могут быть смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет явиться в военкомат.
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В скором времени повесток ждать еще и срочникам — с 1 апреля должен начаться весенний призыв. Осенний в 2022 году был перенесен на месяц, поскольку перед стартом призывной кампании началась частичная мобилизация и военкоматы не могли справиться с двойным объемом работы. Сейчас в закон о срочной службе планируют внести изменения — депутаты хотят поднять максимальный призывной возраст на три года, до 30 лет.