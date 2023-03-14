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Тема дняСпонтанные тату на свадьбе
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Вскидывают волосы и поют: новосибирский фотограф снял праздник в горном селении Ирана — смотрим фото

В небольшой городок съехались тысячи зрителей на празднование свадьбы

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На празднике выступают дервиши, то есть странствующие монахи

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В начале февраля новосибирский фотограф Слава Степанов сделал фоторепортаж из небольшого селения в Иране — Ураман Тахт. Местные жители городка в горах Загрос праздновали свадьбу, которая была почти 1000 лет назад.

— Городок древний — люди здесь жили еще в эпоху зороастризма, то есть задолго до VII века, когда подавляющее большинство населения приняло ислам. Об истории Ураман Тахт известно немного, но есть несколько легенд, которые передаются из поколения в поколение. По одной из таких легенд, сюда к известному целителю Пир-Шаляру бухарский правитель отправил свою глухонемую дочь, — рассказал в своем блоге Слава Степанов.

После этого, по легенде, принцесса исцелилась и ее отдали в жены Пир-Шаляру. Это произошло почти тысячу лет назад, и с тех пор жители Ураман Тах каждый год празднуют день свадьбы.

— Главное событие праздника — традиционный суфийский танец кадирийских дервишей. Посмотреть на яркий, динамичный, мистический ритуал съезжаются не только жители Курдистана, но и столичные гости, а также редкие для Ирана иностранные туристы. Равнодушных не остается, — объясняет Слава Степанов.

В Ураман Тахте мало горизонтальных улиц, но много лестниц. Дома сплошным слоем покрывают склон гор

В Ураман Тахте мало горизонтальных улиц, но много лестниц. Дома сплошным слоем покрывают склон гор

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На праздник пошел снег. Обычно свадьбу отмечают на 40-й день зимы

На праздник пошел снег. Обычно свадьбу отмечают на 40-й день зимы

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Зрители, которые приезжают со всего Ирана и даже из-за границы, занимают места на крышах в обеденное время. Главное торжество начинается после молитвы

Зрители, которые приезжают со всего Ирана и даже из-за границы, занимают места на крышах в обеденное время. Главное торжество начинается после молитвы

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На празднике собирается до 40 тысяч зрителей, хотя в городке живут меньше 4 тысяч

На празднике собирается до 40 тысяч зрителей, хотя в городке живут меньше 4 тысяч

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Дервиши играют на барабанах и размахивают своими длинными волосами

Дервиши играют на барабанах и размахивают своими длинными волосами

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Участники также поют курдские песни, духовные гимны

Участники также поют курдские песни, духовные гимны

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Участники играют на барабанах

Участники играют на барабанах

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Айтишник Вячеслав за год проехал больше 30 тысяч километров на машине и посетил более 5 стран. О том, как изменилась его жизнь за этот год, о поездках по Центральной Азии и своих приключениях в пути программист рассказал нашим коллегам из «ИрСити».

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