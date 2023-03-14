Вскидывают волосы и поют: новосибирский фотограф снял праздник в горном селении Ирана — смотрим фото

В начале февраля новосибирский фотограф Слава Степанов сделал фоторепортаж из небольшого селения в Иране — Ураман Тахт. Местные жители городка в горах Загрос праздновали свадьбу, которая была почти 1000 лет назад.
— Городок древний — люди здесь жили еще в эпоху зороастризма, то есть задолго до VII века, когда подавляющее большинство населения приняло ислам. Об истории Ураман Тахт известно немного, но есть несколько легенд, которые передаются из поколения в поколение. По одной из таких легенд, сюда к известному целителю Пир-Шаляру бухарский правитель отправил свою глухонемую дочь, — рассказал в своем блоге Слава Степанов.
После этого, по легенде, принцесса исцелилась и ее отдали в жены Пир-Шаляру. Это произошло почти тысячу лет назад, и с тех пор жители Ураман Тах каждый год празднуют день свадьбы.
— Главное событие праздника — традиционный суфийский танец кадирийских дервишей. Посмотреть на яркий, динамичный, мистический ритуал съезжаются не только жители Курдистана, но и столичные гости, а также редкие для Ирана иностранные туристы. Равнодушных не остается, — объясняет Слава Степанов.
Айтишник Вячеслав за год проехал больше 30 тысяч километров на машине и посетил более 5 стран. О том, как изменилась его жизнь за этот год, о поездках по Центральной Азии и своих приключениях в пути программист рассказал нашим коллегам из «ИрСити».