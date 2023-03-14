Вскидывают волосы и поют: новосибирский фотограф снял праздник в горном селении Ирана — смотрим фото

Айтишник Вячеслав за год проехал больше 30 тысяч километров на машине и посетил более 5 стран. О том, как изменилась его жизнь за этот год, о поездках по Центральной Азии и своих приключениях в пути программист рассказал нашим коллегам из «ИрСити».