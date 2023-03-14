Назад никто не ломится, но едут. Правда ли, что из Грузии в Россию потянулись назад релоканты

Пробки на грузинской границе в направлении России сразу после волнений в Тбилиси недолго были предметом радостного сарказма тех, кому приятны проблемы релокантов. Исход не сменился массовым «заходом», но автомобильная статистика показывает: сюда действительно сейчас едут больше, чем отсюда.
Такие выводы дает сделать статистика ФТС России, отмечающая число проехавших через грузинскую границу машин в этом и прошлом году. Вопреки сентябрьским картинам чуть ли не библейского исхода, к сегодняшнему дню в обратном направлении движется куда больше людей.
На этом графике можно заметить, что пик релокации пришелся на лето, когда россияне ехали на своих машинах и не возвращались. Сказывался и поток туристов, который затем повторится на новогодние праздники. Осенью же число отъезжающих заметно выросло, но картина была сильно размыта курсирующими туда-сюда маршрутками и такси во Владикавказ, к ближайшему российскому аэропорту. Так что резкого разрыва между приездами и отъездами в сентябре — октябре уже не наблюдалось. А с начала этого года покидают Грузию гораздо больше машин, чем едет из России.
Осенью 2022 года, аккурат после 21 сентября, когда был обнародован президентский указ о частичной мобилизации в России, Грузия стала одним из самых популярных направлений для выезда из страны тех, кто не желал стать частью этого процесса. Евросоюз к тому времени уже прикрыл границы для россиян, а среднеазиатское направление для многих казалось более экзотическим и, главное, более далеким для жителей европейской части РФ.
Беспорядки в Тбилиси в начале марта 2023 года совпали с многокилометровыми пробками на границе в обратном направлении, которые кому-то показались признаком массового возвращения россиян на родину. Знатоки местных реалий поспешили высмеять эту теорию: за пару дней до появления пробок пункт пропуска был просто закрыт из-за зимнего ненастья и поток желающих уехать накопился за это время, объясняли они. Это действительно так, однако и после открытия границы пробка в сторону России была значительно больше, чем в обратном направлении.
Скорость и ритмичность работы любого автомобильного пункта пропуска очень неравномерна. Она сильно зависит от смены, которая работает в тот или иной день, от структуры потока машин, да от той же погоды. И чтобы составить объективную картину, надо рассматривать ситуацию на большей дистанции, нежели три дня после начала беспорядков в Тбилиси.
Такой взгляд подтверждает: с начала 2023 года, когда схлынул традиционный поток отпускников, оттуда в Россию едет куда больше машин, чем туда. Этот дисбаланс можно измерить до единиц. Вольно трактуя таможенную статистику, можно сказать, что из Грузии выехало и не вернулось из России за два с половиной месяца
Глядя на эти цифры, нельзя не заметить, что всё начало 2023 года из Грузии в Россию ехало в среднем на 300–500 машин больше, чем в обратном направлении. Такое положение дел в целом соответствует общему тренду положительной миграционной динамики на этом направлении. Она многократно отмечалась и прерывалась за последние годы лишь дважды: во-первых, во время коронавирусных ограничений, когда грузины массово возвращались на родину, а назад их не пускали; во-вторых, весной — летом 2022 года, когда ограничения были уже сняты (14 марта) и из России в теплые страны пошел широкий поток релокантов.
Не стоит, разумеется, считать, что все, кто уехал в Грузию, остались там. Очень многие использовали ее как трамплин для переезда в Европу или еще дальше. В чатах грузинских релокантов периодически фигурируют цифры в 100 тысяч приехавших туда россиян в 2022 году и 60 тысяч — остающихся там до сих пор.
Те, кто прочно обосновался за год в Грузии, нашел там жилье и работу, учит язык и в принципе связывает свою будущую жизнь с этой страной, с недоверием относятся к статистике.
— Мы пока не фиксируем возвращения релокантов. Да, часть россиян уезжает из Грузии, но не в Россию. Не могу с уверенностью сказать, с чем связана разница в 18 тысяч. Наверное, отчасти с тем, что тем, кто въехал в Грузию, нужно было выехать из нее, чтобы не потерять право тут находиться. Но наверняка есть и другие причины, — рассуждает петербуржец Григорий Свердлин в разговоре с «Фонтанкой».
Действительно, чтобы иметь возможность ездить на машине с российскими номерами, она должна периодически возвращаться на родину. Но логично было бы предположить, что в таком случае российская таможня отмечала бы равное число въездов и выездов.
В местных чатах иногда возникают те, кто еще только подумывает о переезде. «Привет всем, как вам живется в Грузии, народу поменьше стало или так же много?» — пишет один из пользователей. «Вроде поменьше, судя по ценам на аренду», — отвечают ему. И кстати, в отличие от бешеного ажиотажа в сентябре — октябре, когда жилья было не найти, сейчас в тематических чатах предложений о сдаче полно практически на любой бюджет.
«Да я серьезно спрашиваю. Там можно найти работу?» — настаивает интересующийся.
«Видела сегодня в Батуми вакансию бариста, знание английского. В Тбилиси также знаю, что берут на работу те, кто открыл там свой бизнес (кофейни
Стоит отдельно отметить, что далеко не все, кто пересекает границу в Верхнем Ларсе, едут на своих автомобилях. Довольно большую часть потока составляют маршрутки и частные машины, занимающиеся извозом. Как правило, по маршруту Тбилиси — Владикавказ. Один из таких таксистов рассказал «Фонтанке», что структура трафика действительно изменилась.
— Заказов меньше пока не становится, ездим по два раза в неделю, как правило. Но перевозчиков тоже стало больше, конкуренция растет, и цены заметно упали. Раньше дешевле 5–10 тысяч не брали, теперь и 2 тысячи с человека — нормальная цена. Но спасает то, что получается ехать не пустым обратно, так что экономический смысл в моей работе пока есть, — говорит Эдуард, который с лета возит россиян на своей старенькой BMW.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Небольшой, но стабильный поток в Верхнем Ларсе составляют те, кто из Грузии планирует ехать дальше — в Армению или Турцию. Их поток стремительно сокращается, но всё еще составляет несколько десятков в день, рассказывают таксисты.