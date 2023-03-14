Назад никто не ломится, но едут. Правда ли, что из Грузии в Россию потянулись назад релоканты

Скорость и ритмичность работы любого автомобильного пункта пропуска очень неравномерна. Она сильно зависит от смены, которая работает в тот или иной день, от структуры потока машин, да от той же погоды. И чтобы составить объективную картину, надо рассматривать ситуацию на большей дистанции, нежели три дня после начала беспорядков в Тбилиси.



Такой взгляд подтверждает: с начала 2023 года, когда схлынул традиционный поток отпускников, оттуда в Россию едет куда больше машин, чем туда. Этот дисбаланс можно измерить до единиц. Вольно трактуя таможенную статистику, можно сказать, что из Грузии выехало и не вернулось из России за два с половиной месяца 18 688 автомобилей. Эти цифры можно с большой степенью вероятности считать достоверными. Дело в том, что ФТС ведет строгий учет транспортных средств, пересекающих границу. По каждой из них заполняются данные, каждая осматривается. По каждой дежурная смена на границе может отчитаться, каждый досмотр машины фиксируется нагрудными видеорегистраторами таможенных офицеров.