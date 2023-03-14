В Кремле рассказали, можно ли решить конфликт на Украине мирным путем: новости СВО за 13 марта

В Минпромторге объясняют, что изменения в списке точечные. В него добавили некоторые бренды, которые покинули Россию, и убрали те, что уже возобновили поставки. Расширение импорта направлено на те ниши, где производителям нужно больше времени для удовлетворения потребностей потребительского рынка.

По оценке источников издания, товары IKEA, игрушки и техника появятся в продаже в России в конце мая — начале июня, а одежда и парфюмерия из списка — в середине лета.

Производитель сигарет «Донской табак», Winston и Camel останется в России