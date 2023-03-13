«Приехал домой в отпуск и умер». В Краснозерском похоронили добровольца, который скончался от сердечного приступа

В рабочем поселке Краснозерское простились с погибшим участником спецоперации Александром Голубем. Информацию о его смерти опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» глава Краснозерского района Оксана Семенова. Также корреспонденту НГС эти сведения подтвердили в администрации района.
— Похороны были
Как сообщил заместитель главы рабочего поселка Краснозерское Валерий Соловьев, Александр Голубь родился
— Он приехал домой в отпуск и умер от сердечного приступа. Знаю, что от первого брака у него есть дочь.
Александр Голубь, как пояснил замглавы, был добровольцем. Дата его смерти —
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