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Спецоперация на Украине

«Приехал домой в отпуск и умер». В Краснозерском похоронили добровольца, который скончался от сердечного приступа

Александру Голубю было 34 года

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Александру Голубю было 34 года

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В рабочем поселке Краснозерское простились с погибшим участником спецоперации Александром Голубем. Информацию о его смерти опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» глава Краснозерского района Оксана Семенова. Также корреспонденту НГС эти сведения подтвердили в администрации района.

— Похороны были 8 марта, — добавили там.

Как сообщил заместитель главы рабочего поселка Краснозерское Валерий Соловьев, Александр Голубь родился 24 мая 1988 года:

— Он приехал домой в отпуск и умер от сердечного приступа. Знаю, что от первого брака у него есть дочь.

Александр Голубь, как пояснил замглавы, был добровольцем. Дата его смерти — 5 марта.

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