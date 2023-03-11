Что, если не Booking? Пять российских сервисов для бронирования отелей

Близится сезон отпусков. Для тех, кто предпочитает путешествовать самостоятельно, снова встает вопрос, как бронировать жилье после ухода из России популярных сервисов аренды. Публикуем обзор альтернативных приложений и сайтов для поиска гостиниц.
«Яндекс.Путешествия»
В базе сервиса, кроме отелей, есть санатории, дома отдыха, хостелы, турбазы и кемпинги. При поиске пользователь может выбрать важные для него фильтры — звездность, удаленность от центра города, рейтинг, питание и наличие удобств. Есть функция поиска гостиниц, где разрешена бесплатная отмена бронирования.
Удобно, что вместе с отелем есть возможность сразу заказать себе билеты на поезд, самолет или автобус.
OneTwoTrip
На OneTwoTrip можно полностью организовать путешествие — не только найти номер в отеле и билеты в России или за рубежом, но и арендовать автомобиль, выбрать экскурсию, зарегистрироваться на рейс и застраховать перелет. При выборе пользователь может указать, хочет ли он оплатить номер онлайн или сделать это по прибытии.
В базе есть гостиницы и хостелы, апартаменты, гостевые комнаты, эконом- и капсульные отели. Можно выбирать их по расстоянию от центра или по близости к той или иной станции метро. Также есть поиск по конкретной сети отелей и по тому, какая у вас цель путешествия, будь то деловая поездка, шопинг-тур или медовый месяц.
«Островок»
Ostrovok.ru тоже подходит для планирования отдыха за рубежом. В отличие от многих других сервисов он позволяет отобрать те гостиницы, которые подходят для детей, инвалидов, куда можно с домашними животными или где разрешено курить.
Также путешественник может отфильтровать отели по условиям бронирования и оплаты и поставить галочку напротив варианта «Для бронирования не нужна карта». Кроме того, есть выбор гостиниц по соседству с главными достопримечательностями города или в конкретном районе.
«Суточно.ру»
Это сервис для бронирования жилья в поездках по России и ближнему зарубежью. В базе — гостиницы, хостелы, апартаменты, квартиры, комнаты, коттеджи и гостевые дома в частном секторе. Есть функция быстрого бронирования, когда не нужно ждать ответа от хозяина жилья.
Пролистывая разные варианты, пользователь может добавлять понравившиеся объекты в избранное. В числе критериев — площадь жилья, этаж и вид из окна, а также наличие своего туалета и ванной комнаты. Для любителей тусовок есть фильтр «Вечеринки разрешены».
Кроме того, сервис показывает места, где есть возможность раннего или, наоборот, позднего заезда, а также бесконтактного заселения.
«Tutu.ru Отели»
На этом портале можно забронировать отели, гостиницы, апартаменты и хостелы в России и нескольких зарубежных странах. Также в базе есть гостевые дома, бутик-отели, санатории и коттеджи. Их можно отфильтровать по количеству звезд, питанию, цене, рейтингу и удаленности от центра. Есть возможность выбрать объекты с бесплатной отменой.
Кроме общего рейтинга в базе отражаются оценки персоналу, расположению, соотношению цены и качества, сервису и чистоте. Также пользователь может посмотреть фотографии и видео из номеров, которые сделали предыдущие постояльцы.
Это далеко не полный список сервисов. Например, для поиска жилья также подойдут сайты 101hotels, Hotellok, «Броневик», Svoy Hotel, «Едем-в-гости.ру» и «Авито».
Весной прошлого года в России перестали работать популярные зарубежные сервисы для бронирования жилья в путешествиях — Booking, Trivago и Airbnb. В ответ власти поручили создать российские аналоги этих приложений.
Также мы недавно публиковали обзор цен на путешествия к морю. Путевки за несколько месяцев выросли в цене в два раза.