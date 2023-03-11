Что, если не Booking? Пять российских сервисов для бронирования отелей

Удобно, что вместе с отелем есть возможность сразу заказать себе билеты на поезд, самолет или автобус.

OneTwoTrip

На OneTwoTrip можно полностью организовать путешествие — не только найти номер в отеле и билеты в России или за рубежом, но и арендовать автомобиль, выбрать экскурсию, зарегистрироваться на рейс и застраховать перелет. При выборе пользователь может указать, хочет ли он оплатить номер онлайн или сделать это по прибытии.