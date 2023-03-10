Сержант из Бердска погиб в СВО — до службы он работал в магазине строительных материалов

28 февраля в зоне спецоперации погиб
— Максим родился 23 ноября 1985 года в селе Ивановка Рыбинского района Красноярского края. С 2007 года проживал в Бердске, работал в магазине строительных материалов. Сослуживцы и близкие Максима отзываются о нем как о добром и отзывчивом человеке, на которого всегда можно было положиться в любой ситуации, — говорится в сообщении.
Церемония прощания с Максимом Зыряновым состоится 12 марта с 12:00 до 13:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня по адресу улица Максима Горького, 44.
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