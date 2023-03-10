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Спецоперация на Украине

Сержант из Бердска погиб в СВО — до службы он работал в магазине строительных материалов

Максиму Зырянову было 37 лет

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Летом 2022 года мужчина поступил на военную службу по контракту

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28 февраля в зоне спецоперации погиб 37-летний житель Бердска, сержант Максим Зырянов. Летом 2022 года мужчина поступил на военную службу по контракту. Об этом сообщили в администрации Бердска.

— Максим родился 23 ноября 1985 года в селе Ивановка Рыбинского района Красноярского края. С 2007 года проживал в Бердске, работал в магазине строительных материалов. Сослуживцы и близкие Максима отзываются о нем как о добром и отзывчивом человеке, на которого всегда можно было положиться в любой ситуации, — говорится в сообщении.

Церемония прощания с Максимом Зыряновым состоится 12 марта с 12:00 до 13:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня по адресу улица Максима Горького, 44.

Последние новости, связанные со спецоперацией, можно почитать здесь.

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