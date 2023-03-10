«Полиция начала применять водометы и слезоточивый газ»: новосибирец приехал в отпуск в Грузию и попал в эпицентр протестов

Казалось бы, распространенная практика, но в Грузии этот вопрос стал краеугольным камнем для политического режима, ведь, если такой закон примут, страна лишится возможности вступить в Евросоюз.

У парламента здесь каждый день, что я в отпуске, стоят группы политических активистов с плакатами, флагами и программными заявлениями по разным вопросам общественной жизни, но с утра не было даже их, поэтому скопление полиции в парке за углом было и вовсе необъяснимым.

Благополучно проведя день, вечером, возвращаясь по проспекту, я увидел непривычно крупный митинг. В тот момент всё выглядело мирным и не предвещало масштабных действий и погромов, случившихся ближе к полуночи, когда протестующие пытались прорваться в здание парламента, а полиция начала применять водометы и слезоточивый газ.