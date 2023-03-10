«Полиция начала применять водометы и слезоточивый газ»: новосибирец приехал в отпуск в Грузию и попал в эпицентр протестов

В Грузии, в Тбилиси, на днях прошли митинги, участники которых выступили против законопроекта об иноагентах. И после нескольких дней противостояния законопроект пообещали отменить. Новосибирец Александр Щипанов случайно оказался в эпицентре событий. О том, что там происходило, — читайте в его колонке.
Волею судьбы я оказался в Тбилиси в разгар политического кризиса. Во вторник, 7 марта, я, как и полагается праздному сибиряку-туристу, отправился в старый центр с целью вдоволь насладиться местными достопримечательностями, пофотографировать и проникнуться богатым историческим наследием города.
Вдруг утренняя городская тишина оказалась нарушенной — проходя парк, раскинувшийся на подходе к проспекту Руставели, я увидел огромное количество полицейских, кучками по
Выяснилось, что в этот день в первом чтении местные депутаты собирались принять законопроект «О прозрачности иностранного влияния», грубо говоря, об иностранных агентах. Что в России давно стало обыденностью, в Грузии в новинку — местный закон должен был обязать неправительственные организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа, регистрироваться в качестве «иноагентов» в специальном реестре.
Казалось бы, распространенная практика, но в Грузии этот вопрос стал краеугольным камнем для политического режима, ведь, если такой закон примут, страна лишится возможности вступить в Евросоюз.
У парламента здесь каждый день, что я в отпуске, стоят группы политических активистов с плакатами, флагами и программными заявлениями по разным вопросам общественной жизни, но с утра не было даже их, поэтому скопление полиции в парке за углом было и вовсе необъяснимым.
Благополучно проведя день, вечером, возвращаясь по проспекту, я увидел непривычно крупный митинг. В тот момент всё выглядело мирным и не предвещало масштабных действий и погромов, случившихся ближе к полуночи, когда протестующие пытались прорваться в здание парламента, а полиция начала применять водометы и слезоточивый газ.
За этим я уже наблюдал из телеграм-каналов, параллельно узнавая историю этого проблемного закона и периодически вслушиваясь в вой сирен за окном. Первый день не закончился ничем — людей просто разогнали, многих задержали.
Следующий день, праздничное 8 марта, я проводил в загородной экскурсии, а в Тбилиси тем временем ситуация продолжала накаляться. В Международный женский день на улицы снова вышли люди и начали шествие с вполне безобидной, приуроченной к празднику демонстрации. Однако женский марш достаточно быстро переместился к зданию парламента, а на повестке вновь оказался закон об иноагентах.
С экскурсии меня высадили прямо на перекрытый полицией проспект и, подогреваемый интересом и возможностью стать очевидцем, может быть, исторического момента, я отправился прямо к парламенту.
Разношерстные народные массы к вечеру уже были как следует разогреты — шум толпы был слышен за 200 метров от здания. Что меня удивило — вокруг продолжался обычный выходной день: рядом спокойно прогуливались пары с колясками, старики отдыхали на лавочках, уличные торговцы предлагали всякое барахло, а кафе и рестораны как всегда были наполнены посетителями. Будто митинг, даже массовый, — тоже нормальная часть общественной жизни.
Полицейские вокруг выглядели вполне безобидными и учтивыми. Прохожих не напрягало их присутствие, ведь объектом внимания людей в форме становились только настоящие правонарушители. Простое нахождение на митинге, видимо, нарушением само по себе не являлось.
Пробираюсь к центру действия — постепенно меня охватывает легкий мандраж. Огромная свистящая и улюлюкающая толпа, разогреваемая оратором, что-то на грузинском кричавшего в громкоговоритель, внушает ужас и трепет.
Грузинские флаги, свистки и дуделки продавались тут же — обзавестись персональным источником шума для участника митинга не составляло труда. Примечательно, что в этой наэлектризованной атмосфере здание парламента воспринималось намного более зловещим и монументальным, нежели в обычное время.
В толпе тут и там встречались облачившиеся в черное молодые парни в балаклавах и кепках, азартный взгляд которых не скрывало даже столь многослойное одеяние. Но большинство, как мне показалось, состояло из симпатичной, не маргинальной, прилично одетой молодежи и людей средних лет.
Немного потолкавшись, я наконец сумел пройти столпотворение насквозь и потихоньку проследовал в свои апартаменты на другом берегу реки Кура, избежав насильственной части противостояния с водометами, газом, борьбой и светошумовыми гранатами, вновь разразившейся мгновение спустя. В конце концов, мне, как туристу и гражданину другой страны, делать там нечего.
Утро началось с неожиданной новости — депутаты пообещали отозвать злополучный законопроект. Видимо, вчерашние баррикады из скамеек и перевернутый полицейский автомобиль продемонстрировали несокрушимую волю народа, не собирающегося останавливаться в своем гневе, и депутаты парламента Грузии, оценив масштаб недовольства населения, поддерживаемого еще и президентом страны, пообещавшей наложить вето на законопроект, решили поступить благоразумно и сохранить свои кресла в законодательном органе.
9 марта на проспекте невооруженным взглядом видны следы побоища: мусор, доски, сломанные скамейки, исписанные антиправительственными лозунгами стены, разбитые окна в здании парламента. А город уже вернулся в обычный ритм.
Художественный музей прямо напротив парламента работает, люди спешат по своим делам, уборщики смывают с плитки грязь и мусор, торговцы торгуют, экскурсоводы зазывают на экскурсии. Для людей с другого берега реки жизнь и вовсе не менялась. Вот так неожиданно удалось взглянуть и на другую, нетуристическую жизнь города, которая на не присоединившихся к погромам жителям, к счастью, никак не сказалась.
В итоге в Грузии отозвали законопроект об иноагентах, из-за которого в стране несколько дней шли митинги.