«Нас учат заканчивать полет в аэропорту, но никак не на кукурузном поле». Интервью с легендарным пилотом Дамиром Юсуповым

История «чудесного приземления» легла в основу художественного фильма Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (фразу «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, указывая пассажирам путь во время эвакуации), который выйдет в широкий прокат 16 марта.

После предпремьерного показа фильма в Екатеринбурге журналисты E1.RU поговорили с Дамиром Юсуповым о кино, новой волне популярности и любви к кукурузе.

«Жизнь намного интереснее, чем кино»

— С момента посадки самолета в кукурузном поле прошло три с половиной года. Расскажите, что произошло за это время.

