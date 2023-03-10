«Массированный удар возмездия» и первый памятник героям спецоперации: новости СВО за 9 марта

На Крымском мосту закончили монтаж первой части железнодорожного пролета

Строители завершили установку первого железнодорожного пролета Крымского моста. Его собрали в Керчи и с помощью двух барж доставили к мосту, после чего подняли на высоту 27 метров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

— Строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. Рассчитываем уложиться до конца апреля, — написал Хуснуллин.