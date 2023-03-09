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«Так шибануло, что аж машина подпрыгнула»: как взорвался газ в читинской пятиэтажке — посмотрите на дом

Публикуем кадры с места ЧП и рассказы очевидцев

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек, четверо из них — дети. Спасение одной из пострадавших, восьмилетней девочки, попало на видео — ребенка вытащили из-под завалов.

Публикуем кадры с места событий и комментарии жильцов, которые делятся своими версиями произошедшего. Видеосюжет смотрите чуть выше.

В одном из подъездов в результате взрыва рухнула крыша и межэтажные перекрытия, выбило оконные стекла.


По словам местных жителей, в доме не было газа с 2021 года, а сегодня его дали снова. Перед повторным подключением всё оборудование должны были проверить и отремонтировать. Но что-то пошло не так.

Сейчас разбор завалов продолжается — пока неизвестно, мог ли там остаться кто-то еще из жильцов. Всю последнюю информацию о случившемся можно узнать из онлайн-репортажа CHITA.RU.

Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело по статье о халатности и ненадлежащем оказании услуг.

За последние месяцы подобные происшествия с газом произошли в разных регионах России. В Новосибирске при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли 15 человек. Вот как сейчас выглядит пострадавший дом (его планируют расселить).

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