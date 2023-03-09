«Так шибануло, что аж машина подпрыгнула»: как взорвался газ в читинской пятиэтажке — посмотрите на дом

При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек, четверо из них — дети. Спасение одной из пострадавших, восьмилетней девочки, попало на видео — ребенка вытащили из-под завалов.
Публикуем кадры с места событий и комментарии жильцов, которые делятся своими версиями произошедшего. Видеосюжет смотрите чуть выше.
В одном из подъездов в результате взрыва рухнула крыша и межэтажные перекрытия, выбило оконные стекла.
По словам местных жителей, в доме не было газа с 2021 года, а сегодня его дали снова. Перед повторным подключением всё оборудование должны были проверить и отремонтировать. Но что-то пошло не так.
Сейчас разбор завалов продолжается — пока неизвестно, мог ли там остаться кто-то еще из жильцов. Всю последнюю информацию о случившемся можно узнать из онлайн-репортажа CHITA.RU.
Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело по статье о халатности и ненадлежащем оказании услуг.
За последние месяцы подобные происшествия с газом произошли в разных регионах России. В Новосибирске при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли 15 человек. Вот как сейчас выглядит пострадавший дом (его планируют расселить).