«Прошел Сирию, летал на Су-34»: летчик из Баганского района погиб в спецоперации — его представили к награде

— Мужчина родился в Киргизии, но с десятилетнего возраста жил с родителями в селе Петрушино. В селе Мироновке Александр с братьями учился в школе. Молодой человек всегда мечтал о небе. <…> Летчик Александр Бондарев прошел Сирию, позже служил в зоне специальной военной операции. Летал на новейшем самолете Су-34, — говорится в заметке.

