СЕЙЧАС -1°С
Пробки 7/10
usd 75.47
eur 80.24
Тема дняНовосибирцы провели спиритические сеансы в Братске
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

«Прошел Сирию, летал на Су-34»: летчик из Баганского района погиб в спецоперации — его представили к награде

Александра Бондарева похоронят на юге России — там, где он служил

1 167

Александр Бондарев погиб 3 марта

Поделиться

Житель села Петрушино Баганского района Новосибирской области, летчик Александр Бондарев погиб в спецоперации. Как сообщает районное издание «Степная Нива» (учредитель — ГБУ НСО «Редакция газеты «Степная Нива»»), ему было 44 года.

— Мужчина родился в Киргизии, но с десятилетнего возраста жил с родителями в селе Петрушино. В селе Мироновке Александр с братьями учился в школе. Молодой человек всегда мечтал о небе. <…> Летчик Александр Бондарев прошел Сирию, позже служил в зоне специальной военной операции. Летал на новейшем самолете Су-34, — говорится в заметке.

Как сообщили корреспонденту НГС в администрации Баганского района, последние годы Александр Бондарев жил в Краснодарском крае, там же его похоронят.

Дата его гибели — 3 марта. Его посмертно представили к награде «За заслуги перед Отечеством», говорится в некрологе «Степной Нивы».

Главные новости о спецоперации мы собираем в этом сюжете.

По теме

Погибшие в спецоперацииЛетчик
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter