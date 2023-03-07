«Прошел Сирию, летал на Су-34»: летчик из Баганского района погиб в спецоперации — его представили к награде

Житель села Петрушино Баганского района Новосибирской области, летчик Александр Бондарев погиб в спецоперации. Как сообщает районное издание «Степная Нива» (учредитель — ГБУ НСО «Редакция газеты «Степная Нива»»), ему было 44 года.
— Мужчина родился в Киргизии, но с десятилетнего возраста жил с родителями в селе Петрушино. В селе Мироновке Александр с братьями учился в школе. Молодой человек всегда мечтал о небе. <…> Летчик Александр Бондарев прошел Сирию, позже служил в зоне специальной военной операции. Летал на новейшем самолете Су-34, — говорится в заметке.
Как сообщили корреспонденту НГС в администрации Баганского района, последние годы Александр Бондарев жил в Краснодарском крае, там же его похоронят.
Дата его гибели — 3 марта. Его посмертно представили к награде «За заслуги перед Отечеством», говорится в некрологе «Степной Нивы».
Главные новости о спецоперации мы собираем в этом сюжете.